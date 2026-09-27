Hậu phương đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K74

Các thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tăng cường đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tham gia buổi gặp mặt.

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh cùng thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi thông tin được xác minh, mỗi di vật được phát hiện là thêm một phần ký ức về những người con đã hy sinh tuổi xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm, tình cảm, lương tâm và nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội K74, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Phía sau mỗi dấu tích, mẫu vật hay thông tin được phát hiện có thể là câu chuyện về một người đã hy sinh và gia đình nhiều năm mong ngóng người thân trở về. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định đây là “mệnh lệnh từ trái tim”, thực hiện nhiệm vụ bằng trách nhiệm của người quân nhân và tình cảm của người đồng chí, đồng đội.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự hy sinh, sẻ chia của hậu phương đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ xa nhà. "Gia đình là nơi gánh vác công việc, chờ đợi, động viên và tạo điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác", Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, nắm chắc tình hình tư tưởng, chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ và gia đình.

Trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Ông Phạm Đình Tường, thân nhân chiến sĩ Phạm Đình Bách đang thực hiện nhiệm vụ tại Đội K74, chia sẻ niềm tự hào và xúc động khi con mình được tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo ông, đây là nhiệm vụ thiêng liêng, ý nghĩa, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời là trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thay mặt thân nhân các gia đình, ông Phạm Đình Tường động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng an tâm tư tưởng, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cũng đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 84 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; trao quà động viên thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phối hợp bảo đảm, phục vụ, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tại buổi gặp mặt, Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, cũng đã trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ của Đội.

Trao quyết định thăng quân hàm cho 13 hạ sĩ quan, chiến sĩ Đội K74.

Hoạt động gặp mặt góp phần tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị với hậu phương, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và các lực lượng tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.