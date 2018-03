Hậu lùm xùm, Wanna One tuột 'ngôi vương' vào tay BTS trên BXH thương hiệu

7 chàng trai nhà Big Hit - BTS vừa có màn 'đánh úp' đầy ấn tượng.

BXH thương hiệu ca sĩ Kpop trong tháng 3 vừa được tung ra, các ARMY vô cùng vui sướng khi BTS đã vươn lên chiếm lấy No.1 sau 3 tháng ngậm ngùi ở vị trí thứ 2. Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất về BTS chính là “J-Hope,” “record,” và “Jimin”. Hiện tại, dù BTS đang khá im ắng và kế hoạch comeback vẫn chưa được tiết lộ nhưng các chàng trai này chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt.

Một tin vui nữa cho người hâm mộ BTS đó là nhóm vừa ẵm giải thưởng Favorite Global Music Star tại lễ trao giải Kids’ Choice Awards.

Wanna One thật không may mắn khi vừa comeback đã bị tiếng oan chửi thề trên sóng trực tiếp. Ngay lập tức, scandal này được làm rõ và tất nhiên 11 chàng trai này không hề có lỗi. Chuỗi No.1 bất bại của Wanna One trên BXH thương hiệu đã phải chấm dứt vì vị trí thứ 2 trong tháng này. 3 thứ hạng còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về iKON, EXO và Red Velvet.

Wanna One vừa trở lại với Boomberang vào ngày 19/3.

iKON

EXO

Red Velvet là đại diện nữ duy nhất lọt vào top 5.

Hãy cùng nhìn lại top 10 của BXH thương hiệu ca sĩ trong tháng 3 nhé: BTS, Wanna One, iKON, EXO, Red Velvet, BLACKPINK, BigBang, IU, TWICE, Mamamoo.

Đình Khôi (Theo Soompi)