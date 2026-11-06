Hậu Lộc: Gỡ khó cho các trường học sau sắp xếp

Cô và trò Trường THCS Lê Hữu Lập phân hiệu THCS Thuần Lộc trong giờ học.

Trường Tiểu học Hậu Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Hậu Lộc và Trường Tiểu học Lộc Tân. Hiện nay, nhà trường có 38 lớp với 1.239 học sinh. Theo thầy giáo Bùi Nguyên Hoàng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hậu Lộc, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhà trường còn thiếu giáo viên so với định biên, gây áp lực trong việc bố trí giảng dạy, nhất là khi triển khai chương trình dạy học 2 buổi/ngày. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại các điểm trường chưa đáp ứng yêu cầu. Tại điểm trường chính, dãy nhà 2 tầng với 10 phòng học đã xuống cấp. Phân hiệu Lộc Tân còn thiếu phòng chức năng, sân chơi và nhà vệ sinh đạt chuẩn, cần được đầu tư bổ sung.

Hiện nay, nhu cầu đăng ký bán trú của phụ huynh đạt trên 80%. Đây là nhu cầu thiết thực, tuy nhiên, nhà trường chưa thể tổ chức do chưa có bếp ăn một chiều, nhà đa năng và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động bán trú.

Không chỉ ở bậc tiểu học, những khó khăn sau sáp nhập cũng đang đặt ra đối với Trường THCS Lê Hữu Lập. Nhà trường hiện hoạt động theo mô hình 1 trường chính và 5 phân hiệu gồm: Thuần Lộc, Lộc Sơn, Mỹ Lộc, Lộc Tân và Hậu Lộc, với tổng số 59 lớp, 2.276 học sinh.

Quy mô trường lớn, địa bàn rộng, cơ sở vật chất giữa các phân hiệu chưa đồng bộ. Đặc biệt, một số phân hiệu được tách ra từ các trường liên cấp còn thiếu phòng học bộ môn, phòng chức năng. Nhiều hạng mục cần được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp; trang thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin, sân chơi, bãi tập và các điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Đáng chú ý, tại phân hiệu THCS Thuần Lộc, cơ sở vật chất và hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, nhất là phòng học. Khu nhà 2 tầng hiện đang được sử dụng làm phòng học được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng, không còn bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động dạy và học.

Thầy giáo Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hữu Lập, cho biết: “Mong muốn lớn nhất của nhà trường hiện nay là được quan tâm bố trí nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là những hạng mục còn thiếu, xuống cấp hoặc chưa đồng bộ. Trong đó, ưu tiên đầu tư phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng, thư viện, thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin, sân chơi, bãi tập, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh và các công trình bảo đảm an toàn trường học”.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường mong muốn được quan tâm bố trí đủ đội ngũ theo vị trí việc làm; bổ sung nhân viên phục vụ công tác quản trị, thiết bị, thư viện, y tế, công nghệ thông tin và các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

Theo báo cáo của UBND xã Hậu Lộc, sau sắp xếp, số trường học trên địa bàn giảm từ 16 trường xuống còn 5 trường, tương ứng giảm 68,8%. Việc sắp xếp đã góp phần tinh gọn đầu mối, tổ chức lại mạng lưới trường lớp theo hướng tập trung. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh những khó khăn, bất cập cần sớm được tháo gỡ.

Trước hết, quy mô trường học sau sáp nhập lớn, có nhiều phân hiệu, làm gia tăng yêu cầu đối với năng lực quản trị, điều hành của ban giám hiệu. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên, nhân viên vẫn còn thiếu so với biên chế được giao và định mức quy định. Cơ sở vật chất tại một số điểm trường còn thiếu phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng và trang thiết bị hiện đại. Trong khi đó, nguồn lực ngân sách địa phương dành cho đầu tư, nâng cấp đồng bộ cơ sở vật chất giáo dục còn hạn chế.

Để từng bước khắc phục những khó khăn trên, UBND xã Hậu Lộc đề nghị cấp có thẩm quyền xây dựng cơ chế ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất đối với các trường sau sáp nhập có quy mô lớn, nhiều điểm trường; tập trung vào phòng học, phòng bộ môn, các công trình xuống cấp và trang thiết bị phục vụ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Địa phương cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét, giao bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu so với định mức quy định; quan tâm hỗ trợ đầu tư xây mới Trường THCS Lê Hữu Lập phân hiệu THCS Thuần Lộc.

Sắp xếp mạng lưới trường học là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực. Tuy nhiên, để các trường sau sáp nhập thực sự ổn định và phát triển, việc tinh gọn đầu mối cần đi đôi với bảo đảm đủ giáo viên, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và có cơ chế quản lý phù hợp. Đây là những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm môi trường học tập an toàn, thuận lợi cho học sinh trên địa bàn xã.