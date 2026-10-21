Hậu kiểm phải đi đôi với bảo đảm an toàn thực chất cho người lao động

Đơn giản hóa thủ tục phải đi đôi với kiểm soát chất lượng thực chất

Góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, ĐBQH Bùi Thị Kim Tuyến (Phú Thọ) đề nghị, nguyên tắc hậu kiểm nhưng không buông lỏng các điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; đồng thời, gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với nâng cao chất lượng huấn luyện, năng lực thực chất của các tổ chức cung cấp dịch vụ và trách nhiệm pháp lý khi xảy ra vi phạm.

Theo đại biểu, an toàn, vệ sinh lao động liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và sinh kế của người lao động. Việc đơn giản hóa thủ tục phải đi đôi với kiểm soát chất lượng thực chất, tránh tình trạng huấn luyện mang tính hình thức, cấp chứng nhận không đúng quy định. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm cần được thực hiện trên cơ sở quản lý rủi ro, bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước và quyền lợi của người lao động.

ĐBQH Bùi Thị Kim Tuyến (Phú Thọ) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Đối với quản lý dữ liệu số, đại biểu đề nghị dự thảo Luật quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể. Theo đó, tổ chức huấn luyện phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin kê khai; cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn, có khả năng kết nối, chia sẻ và xác thực thông tin. Đồng thời, cần có cơ chế xử lý dữ liệu sai lệch, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Gắn chuyển đổi số với nâng cao hiệu quả bảo vệ người lao động

Nhấn mạnh yêu cầu giảm thực chất thủ tục và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đại biểu Bùi Thị Kim Tuyến cho rằng, những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước cần được khai thác, sử dụng lại, tránh yêu cầu doanh nghiệp kê khai nhiều lần hoặc nộp lại hồ sơ giấy không cần thiết. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần có hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và lộ trình triển khai phù hợp, bảo đảm các doanh nghiệp có đủ điều kiện để thực hiện.

Đại biểu cũng đề nghị gắn chuyển đổi số với nâng cao hiệu quả bảo vệ người lao động. Hệ thống cơ sở dữ liệu cần tạo thuận lợi cho việc tra cứu, xác minh thông tin, chứng nhận; đồng thời, hỗ trợ phát hiện chứng nhận không hợp lệ và tiếp nhận phản ánh về chất lượng huấn luyện. Công tác hậu kiểm phải dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro song cần tiến hành kiểm tra thực chất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, không chỉ dừng lại ở việc đối chiếu hồ sơ trên hệ thống.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ. Ảnh: Xuân Quý

Để bảo đảm sự thống nhất trong quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Bùi Thị Kim Tuyến đề nghị phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương, bảo đảm dữ liệu dùng chung, thẩm quyền xử lý rõ ràng, tránh phát sinh tầng nấc trung gian hoặc thủ tục hành chính mới.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý dữ liệu số gắn với cơ chế hậu kiểm theo mức độ rủi ro; quy định rõ trách nhiệm cập nhật, xác thực dữ liệu, bảo vệ thông tin, kết nối, liên thông dữ liệu và hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện.