Tăng cường kiểm tra, lấy mẫu

Mới đây, Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Forever, phường Kinh Bắc. Đây là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ từ Australia và New Zealand để phân phối trên phạm vi toàn quốc. Trong số 31 sản phẩm đang kinh doanh có 27 sản phẩm đăng ký bản công bố và 4 sản phẩm tự công bố. Đoàn kiểm tra lựa chọn ngẫu nhiên 5 sản phẩm để đối chiếu với hàng hóa thực tế; đồng thời, kiểm tra các tài liệu liên quan đến nhập khẩu, công bố sản phẩm, nhãn phụ và điều kiện bảo quản. Đoàn cũng lấy 3 mẫu sản phẩm gửi kiểm nghiệm để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm, đối chiếu nội dung doanh nghiệp công bố.

Đoàn kiểm tra Chi cục An toàn thực phẩm kiểm tra tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại FOREVER.

Tương tự, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Đức Lê, phường Hiệp Hòa, đoàn kiểm tra tập trung đánh giá điều kiện sản xuất nước uống đóng chai mang nhãn hiệu Hiệp Hòa Gold. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở có hồ sơ tự công bố sản phẩm; đồng thời, lấy 1 mẫu nước uống đóng chai gửi kiểm nghiệm.

Cơ chế tự công bố sản phẩm góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước. Theo đó, thay vì kiểm tra dàn trải, công tác hậu kiểm cần được Chi cục An toàn thực phẩm triển khai có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ và những mặt hàng có phạm vi phân phối rộng.

Qua thống kê, từ đầu năm đến nay, Chi cục An toàn thực phẩm tổ chức hậu kiểm tại 23 cơ sở, kiểm tra và lấy mẫu đối với 27 sản phẩm thực phẩm gửi kiểm nghiệm để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn. Ông Nguyễn Biên Cương, Trưởng Phòng Quản lý an toàn thực phẩm (Chi cục An toàn thực phẩm) cho biết: “Quá trình kiểm tra, chúng tôi chú trọng lấy mẫu kiểm nghiệm đối với những sản phẩm có nguy cơ cao, đối chiếu kết quả kiểm nghiệm với chỉ tiêu chất lượng, an toàn đã công bố. Đối với những sản phẩm không bảo đảm chất lượng, hồ sơ công bố không phù hợp hoặc có dấu hiệu gian dối, Chi cục kiên quyết xử lý, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục”.

Kiểm soát theo nguy cơ

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Chi cục An toàn thực phẩm chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa và kết nối dữ liệu phục vụ quản lý. Nhờ đó, Chi cục đã tiếp nhận hồ sơ, ký cấp 24 giấy xác nhận nội dung quảng cáo, 85 giấy đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, bảo đảm đúng thời hạn, đúng trình tự, đồng thời duy trì cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung quảng cáo sau khi được xác nhận.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Chi cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ, ký cấp 24 giấy xác nhận nội dung quảng cáo, 85 giấy đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Cùng đó, tiếp nhận 329 hồ sơ đăng ký bản tự công bố sản phẩm, 233 công văn thay đổi thông tin hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Cùng đó, Chi cục tiếp nhận 329 hồ sơ đăng ký bản tự công bố sản phẩm, 233 công văn thay đổi thông tin hồ sơ tự công bố sản phẩm. Ông Ngô Quý Ước, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Forever cho biết: “Việc đổi mới phương thức quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tăng cường hậu kiểm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và số hóa dữ liệu có ý nghĩa thiết thực. Cách tiếp cận này góp phần nâng cao hiệu quả giám sát, tăng tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động thực hiện các quy định, nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm”.

Cùng với thẩm quyền được giao, yêu cầu nâng cao năng lực thẩm định, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ trong giải quyết hồ sơ và tăng cường giám sát sau cấp phép được Chi cục An toàn thực phẩm chú trọng. Theo đó, việc lựa chọn cơ sở, sản phẩm để hậu kiểm được thực hiện theo hướng đánh giá nguy cơ, tập trung vào những nhóm thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, sản phẩm có nguy cơ mất an toàn và các cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Hoạt động hậu kiểm từng bước chuyển từ kiểm tra dàn trải sang kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng hiệu quả kiểm soát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Cùng với đó, quản lý nhãn hàng hóa và quảng cáo thực phẩm cũng là nội dung quan trọng trong hoạt động hậu kiểm. Xác định thông tin quảng cáo thiếu chính xác, thổi phồng công dụng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng hoặc nhân viên y tế để tạo niềm tin không đúng mức có thể khiến người tiêu dùng hiểu sai về bản chất sản phẩm, việc kiểm tra không chỉ giới hạn tại cơ sở kinh doanh mà mở rộng sang website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các phương tiện truyền thông.

Ông Ngô Hoàng Điệp, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm cho biết: “Bên cạnh kiểm tra hồ sơ tự công bố, việc lấy mẫu kiểm nghiệm cần được tăng cường, tập trung vào các chỉ tiêu an toàn, chất lượng có nguy cơ không bảo đảm. Để thực hiện nhiệm vụ này, Chi cục tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, chuẩn hóa quy trình kiểm tra, thẩm định; phát huy hiệu quả phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, tránh bỏ sót đối tượng, chồng chéo trong kiểm tra”.