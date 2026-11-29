Tối 26/11, Hậu Hoàng khiến cộng đồng mạng bàng hoàng khi chia sẻ mình mắc ung thư máu, phát hiện chỉ khoảng hai ngày trước đó. Những hình ảnh trong bệnh viện của cô gái vốn quen thuộc với hình ảnh nhí nhố, hài hước khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nhưng chỉ hai ngày sau, tối 28/11, Hậu Hoàng đã trở lại TikTok. Đây là một trong những video đầu tiên cô đăng tải sau khi công bố bệnh tình: một đoạn clip nhảy cũ trên nền ca khúc "Gạt đi nước mắt". Kèm theo là dòng chữ ngắn gọn: "Gạt hết nước mắt đi rùi chuẩn bị chiến đấu thôi".

Hậu Hoàng vẫn lạc quan trong những ngày điều trị. (Ảnh: FBNV)

Hậu Hoàng kể, mấy ngày trước đó cô bị chọc ven truyền ở tay phải nên gần như không làm được gì. Khi chuyển sang truyền tay trái, cô lập tức tranh thủ chỉnh sửa lại clip cũ. Vẫn giữ nguyên chất hài quen thuộc, nữ YouTuber viết: "Tay trái truyền thì vẫn còn tay phải dựng được clip, đừng tưởng tui bệnh mà tui không làm phiền được cộng đồng mạng". Cô còn không quên "kể công": "Người ta dựng hơi bị tâm huyết đấy, hông lại bảo là clip nhảy thì ghép nhạc là xong nha".

Tay vẫn đang truyền thuốc, Hậu Hoàng tranh thủ dựng clip để kịp gửi đến khán giả. (Ảnh: IGNV)

Câu nói đùa ấy khiến nhiều người vừa bật cười vừa nghẹn lòng. Dưới bài đăng, hàng loạt bình luận động viên được gửi đến. Một tài khoản viết: "Cố lên nha chị ưi, ai cũng sốc, em cũng vậy nhưng hãy gạt đi nước mắt, sống tiếp, chiến đấu tiếp nha". Người khác nhắn nhủ: "Cố lên cô gái nhỏ bé mà kiên cường của tụi em".

Hậu Hoàng chọn cách đối diện bệnh tật bằng tiếng cười. (Ảnh: FBNV)

Không chỉ người hâm mộ, nhiều đồng nghiệp như Lâm Vỹ Dạ, Hari Won, Hòa Minzy, Minh Tú, Diệu Nhi cũng đã lên tiếng gửi lời yêu thương đến Hậu Hoàng từ những ngày đầu cô công bố bệnh.

Nhiều năm qua, Hậu Hoàng mang tiếng cười đến cho khán giả bằng những clip tự biên tự diễn. Giờ đây, khi chính mình đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất cuộc đời, cô vẫn chọn cách quen thuộc nhất: cười, và khiến người khác cười. Lời tuyên chiến của Hậu Hoàng không ồn ào, nhưng đủ để rất nhiều người tin rằng cô gái nhỏ ấy sẽ chiến đấu đến cùng.