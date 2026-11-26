Tối 26/11, Hậu Hoàng khiến mạng xã hội xôn xao khi bất ngờ thông báo mắc bệnh máu trắng. Trên trang cá nhân, nữ YouTuber đăng tải những hình ảnh trong bệnh viện, đồng thời trải lòng về những cảm xúc của bản thân khi đón nhận tin dữ từ bác sĩ.

Hậu Hoàng chia sẻ.

Vốn được biết đến là một cô gái vui vẻ, lạc quan, luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, lần hiếm hoi Hậu Hoàng để lộ sự yếu lòng, hoang mang trước biến cố sức khỏe.

“Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy”, Hậu Hoàng mở đầu dòng chia sẻ.

Hình ảnh Hậu Hoàng trên giường bệnh được cô chia sẻ.

Nữ YouTuber tâm sự, trước đây khi xem phim Hàn Quốc, cô thường thấy các nhân vật mắc bệnh máu trắng nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày chính mình nghe bác sĩ thông báo mắc căn bệnh này.

“Hai z cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tui cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi người vẫn ở đây cùng tui, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới”, Hậu Hoàng bộc bạch.

Cuối bài đăng, nữ YouTuber không quên nhắn nhủ mọi người giữ gìn sức khỏe và thừa nhận càng lớn, cô càng thấm thía câu nói: “Có sức khỏe là có tất cả”.

Đính kèm dòng tâm sự là ba bức ảnh khiến người xem không khỏi chạnh lòng. Một bên là hình ảnh Hậu Hoàng cười rạng rỡ dưới bầu trời xanh, tràn đầy sức sống, một bên là khoảnh khắc cô nằm trên giường bệnh với kim truyền trên tay, hai cánh tay và chân xuất hiện nhiều vết bầm tím.

Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, Hậu Hoàng vẫn cố gắng nở nụ cười, đưa tay tạo dáng nhí nhảnh trước ống kính. Vẫn là mái tóc vàng nổi bật, vẫn là nét tinh nghịch quen thuộc, nhưng lần này, nụ cười ấy lại khiến những người yêu mến cô không khỏi xót xa.

Chỉ sau khoảng 3 giờ đăng tải, bài viết đã nhận được hơn 192.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 14.000 bình luận và khoảng 3.300 lượt chia sẻ. Những con số phần nào cho thấy tình cảm mà công chúng dành cho cô gái nhỏ nhắn này.

Cô gái từng chữa lành cho nhiều người bằng tiếng cười, nay cần được tiếp thêm sức mạnh

Hậu Hoàng sinh năm 1995, là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội Việt Nam. Cô được đông đảo khán giả yêu mến qua những MV nhạc chế triệu view, khai thác các câu chuyện đời thường bằng góc nhìn hài hước, dí dỏm và gần gũi.

Hậu Hoàng giàu năng lượng trên mạng xã hội.

Không xây dựng hình ảnh một ngôi sao hào nhoáng, Hậu Hoàng ghi điểm bởi sự tự nhiên, mộc mạc, đôi khi có phần ngô nghê nhưng vô cùng đáng yêu. Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt giàu biểu cảm cùng nguồn năng lượng tích cực đã trở thành dấu ấn riêng của nữ YouTuber.

Bước ra khỏi những video triệu view, Hậu Hoàng tiếp tục nhận được nhiều tình cảm khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Sự chân thành, giản dị cùng những khoảnh khắc hài hước của cô trong môi trường quân ngũ từng khiến khán giả vừa bật cười, vừa thêm yêu mến.

Suốt nhiều năm qua, Hậu Hoàng đã trở thành một phần tuổi trẻ của không ít khán giả. Những video của cô từng là món ăn tinh thần sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Có những ngày mệt mỏi, người ta chỉ cần mở một MV nhạc chế của Hậu Hoàng cũng có thể bật cười.

Bởi vậy, khi một cô gái vốn yêu đời, luôn mang đến niềm vui cho người khác thừa nhận bản thân đang suy sụp và chưa biết phải tích cực lên thế nào, những lời tâm sự ấy càng khiến người nghe nghẹn lòng.

Ở tuổi 31, khi phía trước vẫn còn nhiều ước mơ, dự định, Hậu Hoàng bất ngờ phải đối diện với một biến cố lớn của cuộc đời.

Cô thường xuyên chia sẻ những chuyện vui vẻ, tích cực.

Có lẽ lúc này, điều những người yêu mến Hậu Hoàng mong muốn nhất không phải là cô sẽ sớm trở lại với những video triệu view, mà đơn giản là cô có đủ sức khỏe và sự bình an để bước qua những ngày tháng khó khăn.

Suốt nhiều năm, Hậu Hoàng đã dùng tiếng cười của mình để làm dịu đi những ngày không vui của người khác. Giờ đây, hy vọng những tình cảm mà cô từng gieo vào lòng khán giả sẽ trở thành nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cô trên chặng đường phía trước.