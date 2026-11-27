Tối 26/11, YouTuber, ca sĩ Hậu Hoàng bất ngờ thông báo trên trang cá nhân về việc mắc ung thư máu. Cô đăng tải hình ảnh nằm truyền dịch trên giường bệnh, cùng những vết bầm tím xuất hiện trên tay và chân.

Theo chia sẻ của Hậu Hoàng, cô mới phát hiện mắc bệnh cách đó 2 ngày. Vốn là người có tính cách vui vẻ, lạc quan và yêu đời, nữ YouTuber thừa nhận bản thân suy sụp khi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ.

Bài đăng trên trang cá nhân của Hậu Hoàng.

Hậu Hoàng từng xem những bộ phim Hàn Quốc có nhân vật mắc bệnh máu trắng nhưng không nghĩ một ngày chính mình phải đối diện với căn bệnh này.

Nữ YouTuber cho biết, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với biến cố sức khỏe như thế nào. Đồng thời, cô mong khán giả tiếp tục đồng hành, tiếp thêm động lực trong chặng đường sắp tới.

Theo VietnamNet, Hậu Hoàng đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Hiện cô chưa công bố cụ thể về thể bệnh cũng như phác đồ điều trị.

Sau khi Hậu Hoàng công khai tình trạng sức khỏe, đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời động viên nữ YouTuber.

Các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Tiến Luật, Dương Hoàng Yến, Đồng Ánh Quỳnh... bày tỏ sự quan tâm, mong cô giữ vững tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Từ biến cố của bản thân, Hậu Hoàng cũng nhắn nhủ mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe. Cô tự động viên mình bằng dòng chia sẻ: “Cố lên nha Thuý Hậu ơi”.

Hình ảnh Hậu Hoàng tại bệnh viện.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 2017, từng làm nhân viên văn phòng trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung.

Được khán giả gọi là “thánh nữ nhạc chế”, Hậu Hoàng ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm như Chị em cây khế, Tuổi thơ tôi, Sức mạnh của sao đỏ. Kênh YouTube của cô sở hữu hơn 8 triệu người đăng ký.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, Hậu Hoàng còn được khán giả yêu mến qua các chương trình truyền hình như Sao nhập ngũ, Chị đẹp đạp gió 2024, Sàn đấu vũ đạo...

Gần đây, Hậu Hoàng khiến nhiều khán giả xúc động khi bí mật tổ chức đám cưới cho bố mẹ sau 35 năm chung sống trong chương trình Dấu chân tình thân, giúp mẹ lần đầu được mặc váy cô dâu.