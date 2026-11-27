Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến bay gấp ra Hà Nội vào viện thăm Hậu Hoàng

Chiều tối 27/11, Hậu Hoàng đăng bài viết mở đầu loạt chia sẻ mang tên "Nhật ký những ngày trong viện". Bài đăng kèm loạt ảnh chụp cùng Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến trong phòng bệnh. Hậu Hoàng mặc quần áo bệnh nhân, tay vẫn gắn dây truyền dịch cùng 2 đàn chị đeo khẩu trang giơ tay biểu tượng chữ V. Ở khung hình khác, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến chụm tay tạo hình trái tim.

Theo Hậu Hoàng, những bức ảnh được chụp trước khi cô quyết định công khai bệnh với khán giả. Hai người chị, một người bay gấp từ TPHCM, một người từ Quảng Trị đã chạy vội vào viện với cô. Nữ YouTuber kể hôm đó đang rất khủng hoảng, khóc sưng mắt từ sáng đến tối. Đúng lúc ấy, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến bất ngờ xuất hiện.

Hậu Hoàng bên Dương Hoàng Yến và Diệu Nhi trong phòng bệnh.

Thay vì những lời an ủi quen thuộc, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến nói "đừng nghĩ buông xuôi là chuyện dễ dàng", nhắc cô xem phim ít thôi vì thực tế điều trị đau đớn hơn nhiều. Họ còn yêu cầu Hậu Hoàng hình dung những viễn cảnh khó khăn nếu bỏ cuộc và nghĩ đến việc gia đình sẽ khổ sở ra sao.

Trước khi ra về, một người chị dặn: "Em cứ nghĩ nhiều tới những điều tiêu cực chị nói để biết là chỉ có 1 phương án duy nhất là vào thuốc, dù đau đớn nhưng ít nhất là mình biết mình còn đang khá lên từng ngày".

Lời dặn ấy khiến Hậu Hoàng nhận ra một cách nhìn khác về sự lạc quan. "Sự tiêu cực trong tích cực là như thế này à", cô viết.

Cuối bài, Hậu Hoàng gửi lời cảm ơn Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến đã luôn thương yêu mình, cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè đã nhắn tin động viên và những bài đăng tiếp thêm động lực cho cô.

Dương Hoàng Yến cùng thi 'Sao nhập ngũ' 2020 và 'Chị đẹp đạp gió' 2024 với Hậu Hoàng. Diệu Nhi là đồng đội ở 'Sao nhập ngũ' 2020 mà Hậu Hoàng tham gia.

Hậu Hoàng được chuyển vào phòng vô khuẩn

Hậu Hoàng cho biết nhiều anh chị em, bạn bè muốn vào thăm nhưng hiện cô đã chuyển vào phòng vô khuẩn. Đây là khu vực điều trị dành cho bệnh nhân cần hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn nên hạn chế tiếp xúc và không thể đón khách. Nữ YouTuber khẳng định vẫn trân trọng và biết ơn tình cảm của mọi người.

Trước đó, sáng 27/11, Hậu Hoàng cập nhật tình hình trên Instagram. Cô kể đã đọc hết bình luận, tin nhắn động viên, xúc động đến mức khóc cả đêm, phải nhờ mẹ cho một viên thuốc ngủ mới chợp mắt được. Theo chia sẻ của Hậu Hoàng, hiện cô phải tiêm và truyền thuốc mỗi ngày.

Tối 26/11, Hậu Hoàng công khai mắc ung thư máu, kèm hình ảnh nằm truyền dịch cùng những vết bầm tím trên người. Cô nhập viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) từ ngày 24/11, sau khi đi khám vì đau đầu và được phát hiện chỉ số máu bất thường. Đến nay, Hậu Hoàng chưa công bố thể bệnh và phác đồ điều trị.

Bài đăng báo bệnh của Hậu Hoàng nhận hơn 236.000 lượt bày tỏ cảm xúc. Hòa Minzy, Trang Pháp, Tóc Tiên, Hương Giang, Lâm Vỹ Dạ, Đức Phúc cùng nhiều nghệ sĩ đã để lại lời động viên.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô nổi tiếng nhờ các video nhạc chế, sở hữu kênh YouTube hơn 8 triệu người đăng ký. Cô từng tham gia Sao nhập ngũ năm 2020, 2025 và Chị đẹp đạp gió 2024.

Hậu Hoàng năng lượng trên sân khấu:

Ảnh: FBNV, video: TikTok