Ngày 29/11, chị Hiền, chị gái của Hậu Hoàng, chia sẻ thông tin mới về tình trạng sức khỏe của em gái sau những ngày nhập viện điều trị ung thư máu.

Theo chị Hiền, những ngày qua, gia đình nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm và lời động viên dành cho Hậu Hoàng. Tuy nhiên, người thân đang bận rộn sắp xếp mọi việc, đồng thời tập làm quen với quá trình chăm sóc nữ YouTuber nên chưa thể phản hồi hết những lời thăm hỏi.

Hậu Hoàng ký tặng ảnh và động viên các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.

Chị gái cho biết hiện Hậu Hoàng đã tiếp nhận điều trị, được chuyển vào môi trường vô khuẩn và phải hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

“Hậu dần chấp nhận 2 từ ‘ung thư’ và từng ngày chuẩn bị tâm lý đối diện với những đợt truyền hóa chất, với chiếc đầu chuẩn bị ‘trọc lóc’ và cả những đau đớn trong thời gian tới”, chị Hiền chia sẻ.

Theo người thân, tinh thần của Hậu Hoàng hiện đã tốt hơn nhiều so với những ngày đầu phát hiện bệnh. Mỗi sáng thức dậy, cô đều đọc những tin nhắn, lời động viên mà khán giả gửi đến.

Những lúc rảnh, nữ YouTuber còn ký tặng ảnh, động viên và lan tỏa năng lượng tích cực tới các em nhỏ đang cùng điều trị tại bệnh viện.

Chị Hiền cho biết tình cảm của mọi người là nguồn động lực rất lớn giúp em gái mạnh mẽ, lạc quan hơn trong chặng đường phía trước. Gia đình cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng Hậu Hoàng trong thời điểm khó khăn.

Chị gái cho biết hiện Hậu Hoàng đã tiếp nhận điều trị.

Tối 26/11, Hậu Hoàng khiến khán giả bất ngờ khi công khai thông tin mắc ung thư. Nữ YouTuber thừa nhận bản thân suy sụp, khóc rất nhiều khi nhận tin từ bác sĩ.

Cô phát hiện bệnh khoảng hai ngày trước thời điểm chia sẻ. Hậu Hoàng từng nghĩ ung thư là điều chỉ xuất hiện trong những câu chuyện, bộ phim mà cô xem, không ngờ một ngày bản thân phải đối diện với biến cố này.

Trong bài đăng, nữ YouTuber bày tỏ chưa biết phải đối mặt với bệnh tật như thế nào, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, động viên của mọi người.

Sau đó, nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Tóc Tiên, Trang Pháp... đã gửi lời thăm hỏi, động viên cô. Tối 27/11, Hậu Hoàng cũng chia sẻ hình ảnh được hai người chị thân thiết là Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến đến bệnh viện thăm nom.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Học viện Tài chính, từng làm công việc văn phòng trước khi theo đuổi sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Năm 2017, Hậu Hoàng bắt đầu xây dựng kênh YouTube cá nhân và nhanh chóng được chú ý nhờ những video nhạc chế hài hước, khai thác các câu chuyện gần gũi trong cuộc sống, học đường, gia đình và truyện cổ tích. Cô được khán giả gọi bằng biệt danh “thánh nhạc chế”.

Hậu Hoàng được yêu mến với hình ảnh vui vẻ, hoạt bát và giàu năng lượng,

Nhiều sản phẩm của Hậu Hoàng như Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Chị em cây khế, Sức mạnh của Sao Đỏ, Lùn thì sao... thu hút hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem. Hiện kênh YouTube của cô có hơn 8 triệu lượt đăng ký.

Không chỉ hoạt động trên nền tảng trực tuyến, Hậu Hoàng còn tham gia nhiều chương trình truyền hình. Năm 2020, cô gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Sao nhập ngũ. Năm 2021, cô tham gia Sàn đấu vũ đạo. Cuối năm 2024, nữ YouTuber tiếp tục thử sức tại chương trình Chị đẹp đạp gió, cho thấy mong muốn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực âm nhạc và biểu diễn. Với hình ảnh vui vẻ, hoạt bát và giàu năng lượng, Hậu Hoàng có lượng khán giả đông đảo trong nhiều năm qua.