Tối 26/11, Hậu Hoàng khiến cộng đồng mạng bàng hoàng khi thông báo đang phải đối mặt với thông tin mắc bệnh ung thư máu, cùng hình ảnh điều trị tại bệnh viện.

Chị Đẹp viết trên trang cá nhân: "Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy. Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy..."

Hậu Hoàng nhập viện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội).

Hậu Hoàng cho biết cô nhận được kết quả vào 2 hai ngày trước (24/11). Hậu Hoàng giãi bày: "Haiz cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tui cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi người vẫn ở đây cùng tui, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới".

Bên cạnh thông báo tình hình của bản thân, Hậu Hoàng nhắn gửi khán giả giữ gìn sức khỏe.

Bài đăng của Hậu Hoàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm, động viên từ khán giả và bạn bè, đồng nghiệp.

Ca sĩ Hòa Minzy tiếp thêm sức mạnh: "Cố lên nha bà ơi. Ung thư rất sợ năng lượng tích cực và tình yêu thương đó. Bà nhận tình yêu của mng và chiến thắng bệnh tật nha. Cố lên đồng chí Hoàng Thúy Hậu".

Diễn viên Tiến Luật chia sẻ: "Thương em! Cố lên cô bé hay cười, mong em luôn mạnh mẽ và luôn có nụ cười dù trong hoàn cảnh nào. Cố lên nhé em gái".

Ca sĩ Tóc Tiên, Đức Phúc, Bùi Công Nam, Trương Quỳnh Anh,... cũng gửi những lời động viên, ủng hộ tinh thần tới Hậu Hoàng.

Nhiều Chị Đẹp bàng hoàng khi hay tin. Bùi Lan Hương chia sẻ trên broadcast: "Bủn rủn hết cả người, chắc không phải đâu". Minh Hằng tâm sự: "Mới biết thông tin của Hậu Hoàng, lặng người không biết phản ứng ra sao, em ấy trẻ quá". Người chị thân thiết Dương Hoàng Yến từng đồng hành cùng Hậu Hoàng tại Chị Đẹp Đạp Gió, Sao Nhập Ngũ - chia sẻ hình ảnh đến thăm Hậu Hoàng tại bệnh viện, cho biết sẽ luôn bên cạnh em gái.

Hậu Hoàng, tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995, vốn được khán giả biết đến với hình ảnh luôn tràn đầy năng lượng. Cô trở thành một hiện tượng mạng với biệt danh "nữ hoàng nhạc chế", sở hữu kênh YouTube hơn 8,4 triệu người đăng ký cùng nhiều video nhạc chế trăm triệu view như Lùn Thì Sao, Sức Mạnh Của Sao Đỏ, Những Chị Đại Học Đường,... Năm 2020, Hậu Hoàng gây chú ý khi tham gia Sao Nhập Ngũ, để lại ấn tượng tốt với hình ảnh "nhỏ nhưng có võ", luôn kiên cường vượt qua các thử thách, chướng ngại. 4 năm sau, nữ ca sĩ góp mặt trong Chị Đẹp Đạp Gió.

Thời gian qua, Hậu Hoàng dành nhiều thời gian cho bản thân, tham gia các sự kiện âm nhạc và vừa hoàn thành chương trình Dấu Ấn Tình Thân, tự tay tổ chức lễ cưới cho ba mẹ.