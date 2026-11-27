Sáng 27/11, Hậu Hoàng tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe qua kênh thông báo trên Instagram sau khi thống báo bản thân hiện đang mắc bệnh ung thư máu. Nữ YouTuber cho biết đã đọc toàn bộ bình luận, tin nhắn và những bài đăng mà mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, cô chưa thể trả lời từng người vì hiện phải tiêm và truyền thuốc liên tục mỗi ngày, khiến tay khá đau và khó cầm điện thoại.

"Nhưng hiện tại mỗi ngày tui đang phải tiêm với truyền liên tục nên tay cũng hơi đau, không cầm máy trả lời được từng người ấy", Hậu Hoàng chia sẻ.

Chia sẻ mới nhất của Hậu Hoàng qua kênh thông tin trên Instagram.

Nữ YouTuber cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã quan tâm, động viên mình trong thời gian qua. Cô tiết lộ bản thân xúc động đến mức khóc rất nhiều sau khi đọc những lời nhắn gửi. Thậm chí trong đêm, Hậu Hoàng không thể ngủ được và phải gọi mẹ xin một viên thuốc ngủ để có thể nghỉ ngơi.

Chia sẻ mới của Hậu Hoàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều khán giả tiếp tục gửi lời động viên, mong cô giữ sức khỏe, nghỉ ngơi và tập trung điều trị.

Hậu Hoàng suy sụp khi nhận chẩn đoán ung thư máu

Trước đó, tối 26/11, Hậu Hoàng khiến đông đảo khán giả ngỡ ngàng khi công khai thông tin bản thân mắc bệnh ung thư máu. Nữ YouTuber đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh, kèm những chia sẻ về tình trạng sức khỏe và tâm trạng sau khi nhận thông báo từ bác sĩ. Theo đó, Hậu Hoàng nhập viện tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ngày 24/11. Trước đó, cô bị đau đầu nên đi khám. Qua xét nghiệm máu, bác sĩ phát hiện một số chỉ số bất thường và tiếp tục chỉ định các kiểm tra chuyên sâu.

Hậu Hoàng cho biết cô mới nhận thông tin về bệnh khoảng hai ngày trước khi công khai với khán giả. Cú sốc về tình trạng sức khỏe khiến nữ YouTuber vốn được biết đến với hình ảnh vui vẻ, hoạt bát và tích cực rơi vào trạng thái suy sụp.

"Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy" - nữ YouTuber chia sẻ trên trang cá nhân.

Bài đăng của Hậu Hoàng trên Facebook cá nhân.

Trong bài đăng, Hậu Hoàng thừa nhận cảm xúc hiện tại còn rất hỗn độn, chưa biết phải đối diện với bệnh tật hay lấy lại tinh thần như thế nào. Cô mong khán giả tiếp tục ở bên, đồng hành và truyền động lực trong chặng đường điều trị phía trước.

Hiện Hậu Hoàng chưa công bố cụ thể thể bệnh, mức độ bệnh cũng như phác đồ điều trị. Các xét nghiệm chuyên sâu vẫn đang được thực hiện để bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá tình trạng sức khỏe và lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Dàn nghệ sĩ đồng loạt động viên Hậu Hoàng

Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp đã gửi lời động viên nữ YouTuber. Hòa Minzy, Tóc Tiên, Trang Pháp, Hương Giang cùng nhiều nghệ sĩ khác bày tỏ mong muốn Hậu Hoàng giữ tinh thần vững vàng trong quá trình điều trị.

Đặc biệt, Dương Hoàng Yến đã đến bệnh viện thăm người em thân thiết. Cả hai từng có thời gian đồng hành trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Dương Hoàng Yến nhắn nhủ Hậu Hoàng mạnh mẽ vượt qua biến cố, bởi phía trước vẫn còn nhiều điều cả hai muốn thực hiện cùng nhau.

Hậu Hoàng hiện đang được thăm khám và điều trị tại Bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương. (Ảnh: FBNV)

Sự quan tâm từ đồng nghiệp và khán giả phần nào cho thấy tình cảm mà Hậu Hoàng nhận được sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Hậu Hoàng, tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh "thánh nhạc chế" nhờ những video hài hước, sáng tạo trên YouTube, trong đó có nhiều sản phẩm đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem. Năm 2020, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ cùng Hòa Minzy, Diệu Nhi và nhiều nghệ sĩ khác. Đến năm 2024, Hậu Hoàng tiếp tục thử sức tại Chị Đẹp Đạp Gió, cho thấy khả năng vũ đạo và trình diễn trên sân khấu.