Trên trang cá nhân, Hậu Hoàng cho biết cô không nghĩ hai chữ “ung thư” lại có thể khiến một người vốn yêu đời, lạc quan như mình rơi vào trạng thái suy sụp và đánh mất khát khao sống nhanh đến vậy. Nữ YouTuber cũng bàng hoàng khi nhớ lại những bộ phim Hàn Quốc từng xem, trong đó các nhân vật mắc bệnh máu trắng, bởi giờ đây chính cô lại phải nghe chẩn đoán tương tự từ bác sĩ.

Hậu Hoàng chia sẻ trên trang cá nhân.

“Haiz cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tôi cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa”, Hậu Hoàng viết. Cô bày tỏ mong muốn mọi người vẫn ở bên cạnh, đồng hành và tiếp thêm động lực cho mình trong chặng đường sắp tới.

Cuối bài đăng, nữ YouTuber nhắc đến câu nói quen thuộc “Có sức khỏe là có tất cả” và gửi lời nhắn nhủ mọi người hãy chú ý chăm sóc bản thân. Những dòng tâm sự chân thật của cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ đông đảo khán giả.

Hậu Hoàng là gương mặt quen thuộc trên YouTube, nổi tiếng với những video nhạc chế hài hước, nội dung sáng tạo và phong cách biểu diễn giàu năng lượng. Cô từng tham gia chương trình thực tế, qua đó được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến hơn.

Hình ảnh Hậu Hoàng vẫn lạc quan trong bệnh viện.

Trước thông tin trên, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, mong Hậu Hoàng giữ vững tinh thần và có đủ sức mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện nữ YouTuber chưa chia sẻ thêm về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị hay tiên lượng sức khỏe.