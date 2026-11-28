Mới đây, thông tin nữ Youtuber Hậu Hoàng mắc bệnh ung thư máu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trước khi thông báo thông tin này, Hậu Hoàng luôn được biết đến là cô gái tràn đầy năng lượng tích cực và mang đến nhiều sản phẩm nghệ thuật có giá trị.

Hậu Hoàng chia sẻ hình ảnh cô nằm trên giường bệnh nhận được nhiều sự chú ý.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước khi thông báo mắc ung thư máu ở tuổi 31, Hậu Hoàng từng khiến khán giả xúc động khi bí mật tổ chức đám cưới kỷ niệm 35 năm ngày cưới cho bố mẹ.

Trên trang cá nhân, Hậu Hoàng chia sẻ: "Không giấu mọi người nữa, cuối cùng ngày này đã tới rồi. Ngày tôi cùng gia đình và ekip bí mật tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày cưới cho mẹ.

Ngày xưa đám cưới của bố mẹ cũng chính tại đây, nhưng ngày đấy nghèo nên mẹ không được mặc váy cưới.

Thế nên 35 năm sau, chúng tôi quyết tâm phải tổ chức lại một đám cưới cho cô dâu đẹp nhất trong lòng tôi".

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Hậu Hoàng đã âm thầm chuẩn bị một rạp cưới theo phong cách ngày xưa. Cả váy cưới lẫn bộ vest của bố cũng được Hậu Hoàng chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong đám cưới lẫn dịp kỷ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ Hậu Hoàng còn có sự góp mặt của diễn viên Diệu Nhi. Diệu Nhi đã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để kịp chuyến xe về quê Hậu Hoàng dự lễ cưới của bố mẹ nữ Youtuber.

Trong đám cưới đặc biệt này, Hậu Hoàng cũng chuẩn bị cho mình một bộ váy thật đặc biệt. Đó là bộ váy mà Hậu Hoàng từng mặc năm 4 tuổi, nay cô cho may lại để vừa vặn với vóc dáng hiện tại.

Từ sự chuẩn bị đầy tâm huyết, một đám cưới ngày xưa đã được tái hiện lại vô cùng ấm áp, dễ thương. Nụ cười trên gương mặt của bố mẹ Hậu Hoàng đã nói lên tất cả niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được cô con gái giúp thực hiện ước mơ ngày còn trẻ.