Cần tăng thêm lãi suất

Theo Biên bản cuộc họp diễn ra ngày 27-28/10, các quan chức Fed nhận thấy rủi ro ngày càng tăng rằng họ có thể cần đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát lạm phát. Thế nhưng phần đông các nhà hoạch định chính sách vẫn ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% - 4,00% tại cuộc họp này.

Ngược lại chỉ có Thống đốc Fed Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack là bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất, vì cả hai đều ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản ngay trong tháng 10.

Tuy nhiên, trong số những người ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất, “một vài người... cho biết đây là một quyết định rất sít sao”. Họ cùng với một nhóm khác nhấn mạnh rằng Fed cần làm rõ rằng “quyết định duy trì phạm vi lãi suất mục tiêu không đồng nghĩa với việc suy giảm” cam kết đạt mục tiêu lạm phát 2% của Fed, Biên bản nêu rõ.

Trên thực tế, trong các phát biểu mới đây, nhiều quan chức Fed cũng lên tiếng hối thúc tăng tiếp lãi suất, chẳng hạn như Chủ tịch Fed New York John Williams – một nhà hoạch định chính sách có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Fed.

Trong phát biểu tại Hội nghị thường niên Axios BFD ở New York hôm thứ Ba (17/11), ông cho biết, Fed có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cao. “Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo đưa lạm phát trở về mức 2% một cách kịp thời và bền vững”, ông nói.

Có khả năng tăng 50 điểm cơ bản?

Biên bản cuộc họp cũng cho biết, một số ý kiến còn ​​cho rằng lạm phát có thể dai dẳng hơn dự đoán, đòi hỏi "phải chuyển sang lập trường chính sách thắt chặt hơn" so với kế hoạch hiện tại. Một vài quan chức thậm chí còn lập luận rằng Fed có thể phải cân nhắc mức tăng lãi suất 50 điểm cơ bản “nếu các dữ liệu lạm phát sắp tới không khả quan”.

Trong khi đó diễn biến lạm phát kể từ sau cuộc họp tháng 10 chẳng những không cải thiện mà còn có dấu hiệu nóng hơn.

Theo đó chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được dự báo sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 3,9% - 4,0% cao hơn so với mức tăng 3,7% của tháng 9. Trong khi tốc độ tăng hàng năm của chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng tăng lên 6,5% trong tháng 10 từ mức 6,3% của tháng 9 và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2022.

Với dữ liệu CPI và PPI tháng 10 như vậy, các nhà kinh tế ước tính, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản – thước đo lạm phát ưa thích của Fed - được dự báo tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức 3,1% của tháng 9.

Cũng chính bởi vậy, hiện thị trường đang định giá tới 100% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào ngày 9/12 tới. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, lạm phát nóng lên có thể khiến cuộc tranh luận tại Fed về việc tăng lãi suất mạnh mẽ hơn sẽ gay gắt hơn.

Bằng chứng là Thống đốc Fed Christopher Waller mới đây tiếp tục lên tiếng ủng hộ việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Phát biểu với đài CNBC hôm thứ Tư (18/11), ông cho biết, Fed cần hành động quyết liệt hơn trước tình trạng lạm phát – điều mà ông lo ngại đang làm thay đổi tâm lý công chúng về giá cả. Theo ông, Fed cần cân nhắc việc tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, hoặc phát đi tín hiệu về lộ trình tăng lãi suất nhanh hơn trong năm 2027.

“Nếu thực sự muốn kiềm chế lạm phát, chúng ta phải bắt đầu thực hiện các biện pháp mạnh mẽ”, Waller nói. Điều này có thể bao gồm việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 8-9 tháng 12 tới, hoặc sử dụng tuyên bố sau cuộc họp và buổi họp báo của Chủ tịch Fed để định hướng kỳ vọng của thị trường về các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Tuy nhiên cho đến nay, phần đông các quan chức Fed vẫn ủng hộ một lộ trình tăng dần lãi suất để tránh gây sốc cho nền kinh tế.

"Theo tôi, chúng ta cần chuyển sang lập trường chính sách thắt chặt để giúp đưa lạm phát quay trở lại mục tiêu 2% – một điều vô cùng quan trọng”, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack nói. Tuy nhiên theo bà, một lộ trình điều chỉnh dần dần sẽ “ít gây xáo trộn cho nền kinh tế tổng thể hơn so với những thay đổi đột ngột và quyết liệt”.