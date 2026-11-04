Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Hang Seng tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên chiều 4/11, khi các nhà đầu tư đánh giá tác động từ việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội đối với chương trình nghị sự kinh tế của ông Donald Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ.

Chốt phiên, tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,7% lên 23.919,5 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 2,2% lên 3.686,17 điểm. Chỉ số Kopsi của Hàn Quốc tăng 0,62% lên 5.683,8 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,4% xuống 62.188,63 điểm.

Với việc các kết quả sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc đua then chốt để kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu công ty môi giới Pepperstone, cảnh báo về khả năng xảy ra bế tắc lập pháp tại Mỹ, do các cuộc đối đầu gay gắt về ngân sách, trần nợ công và các cuộc điều tra từ phía Quốc hội. Tuy nhiên, ông lưu ý thêm rằng Tổng thống vẫn nắm giữ thẩm quyền hành pháp đáng kể, vì vậy tác động cụ thể đối với từng lĩnh vực sẽ không hề đơn giản.

Viễn cảnh Quốc hội rơi vào thế bế tắc đã gây áp lực lên đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, khi các nhà quan sát cho rằng tình huống này sẽ hạn chế khả năng chi tiêu công. Ông David Chao, chuyên gia tại tập đoàn quản lý đầu tư toàn cầu Invesco, nhận định việc đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội sẽ khiến chính quyền khó thông qua các đạo luật quan trọng mang đậm dấu ấn đảng phái. Điều này có thể làm giảm triển vọng về các gói kích thích tài khóa đáng kể trong hai năm tới.

Đối với châu Á, những tác động này rất đáng lưu tâm. Nếu các gói kích thích tài khóa giảm bớt, áp lực tăng trưởng, lạm phát và lợi suất trái phiếu tại Mỹ cũng có thể hạ nhiệt. Điều này có khả năng làm giảm sức ép lên các đồng tiền và chính sách tiền tệ của các quốc gia châu Á.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index tăng 33,4 điểm (1,97%) lên 1.733,02 điểm, và chỉ số HNX-Index tăng 6,46 điểm (2,57%) lên 257,88 điểm.