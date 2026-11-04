Hậu công khai bạn gái lâu năm Lê Khanh, Quân A.P tiếp tục kể câu chuyện tình yêu với những chuyển biến cảm xúc khác nhau

Sau màn ra mắt bạn gái lâu năm Lê Khanh gây "chấn động" mạng xã hội lẫn truyền thông, Quân A.P ra mắt EP Hóa điên gồm các ca khúc: 3 phải 6 đừng, Giọt nước mặt hồ, Bất an, Hóa điên. Dự án tập hợp những màu sắc cảm xúc khác nhau, tiếp tục khai thác thế mạnh của Quân A.P ở dòng nhạc pop, ballad và cách thể hiện giàu tính tự sự.

Nói về EP lần này, Quân A.P cho biết: “Tôi ấp ủ đã lâu để mang đến một dự án hoàn chỉnh gửi đến người hâm mộ. EP là câu chuyện tình yêu với những chuyển biến cảm xúc khác nhau. Tôi mong một khoảnh khắc nào đó có thể chạm đến cảm xúc người nghe”.

Nam ca sĩ nói thêm, bản thân may mắn khi thời gian qua có nhiều cơ hội được đến gần hơn với người hâm mộ. 2026 là một năm bận rộn nhưng cũng tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. “Tôi hạnh phúc vì chặng đường nào cũng có FC HIP ủng hộ. Những tháng cuối năm có nhiều điều mới gửi đến mọi người. Tôi mong khán giả hài lòng và ủng hộ”.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Quân A.P cũng tạo dấu ấn trên các chương trình truyền hình. Tại Running man Vietnam, nam ca sĩ cùng bạn gái Lê Khanh xuất hiện trong tập 14 với chủ đề đám cưới, đánh dấu lần đầu cả hai công khai chuyện tình cảm trên sóng truyền hình. Khoảnh khắc chương trình bất ngờ thực hiện lễ đường cho cặp đôi Quân A.P và Lê Khanh trở thành điểm nhấn xúc động của tập phát sóng.

Trước đó, Quân A.P tham gia The masked singer Vietnam 2026 với mascot DOL-LA-LA. Sau hành trình tại chương trình, nam ca sĩ lộ diện ở tập 5, khép lại phần thi với tiết mục Kẻ say tình. Anh đã thử thay đổi phong thái và cách thể hiện để giữ kín danh tính.

Đồng thời, anh xem trải nghiệm này là cơ hội làm mới bản thân trên sân khấu âm nhạc. Dù vậy, nam ca sĩ thừa nhận, khi cất giọng hát, những đặc trưng quen thuộc vẫn khiến mọi người dễ dàng nhận diện. Chưa đầy hai tháng nữa khép lại 2026, Quân A.P đã để lại loạt dấu ấn với nhiều hoạt động khác nhau trong lĩnh vực nghệ thuật. Người hâm mộ lại càng thêm mong chờ những điều rực rỡ tiếp theo của nam ca sĩ.