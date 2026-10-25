Hậu bối 'Doctor X' đã không phụ lòng 'Những ông chú đeo kính' khi lọt Top 5

Vào ngày 24/10, bộ phim truyền hình y khoa ăn khách này đã khép lại nửa chặng đường đầu tiên, với tỷ suất người xem cao nhất từ ​​trước đến nay. Theo Nielsen Korea, tập mới nhất của Doctor X đạt tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 19,5%, trở thành chương trình được xem nhiều nhất trong tuần qua.

Doctor X: Era of the White Mafia là một loạt phim y khoa mang phong cách noir, xoay quanh Gye Su-jeong, một bác sĩ phẫu thuật thiên tài, người không bao giờ chấp nhận thất bại hay thỏa hiệp, luôn đứng lên đấu tranh chống lại những bất công to lớn đã ăn sâu vào hệ thống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc Gye Su-jeong, do Kim Ji Won thủ vai, sẽ xoay xở ra sao trước cuộc khủng hoảng liên quan đến ca phẫu thuật của Oh Sang-beom.

Với thành tích này, Doctor X hiện ngang bằng với The Penthouse 3 ở vị trí thứ năm trong danh sách các bộ phim truyền hình phát sóng vào thứ Sáu - thứ Bảy của đài SBS có tỷ suất người xem cao nhất. Các tác phẩm xếp trên bao gồm The Penthouse 2 (đạt đỉnh 29,2%), Agent Kim Reactivated (23,1%), The Fiery Priest (22,0%) và Taxi Driver 2 (21,0%).

Trong khi đó, Ahn Hyo-seop lép vế trước Kim Ji-won, chịu cảnh ê chề khi khoảng cách lên tới gấp 10 lần khi bộ phim mới "Final Table” của đài JTBC khởi đầu với tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 1,9%.

100 Days of Deception của đài tvN tiếp tục giữ vững vị thế là chương trình truyền hình cáp được xem nhiều nhất trong ngày thứ Bảy, với tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc đạt 6,5% ở tập thứ năm.

Bộ phim A Love Other Than Yours của đài KBS 2TV duy trì ổn định với tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 1,8%, trong khi Dive into You của kênh Channel A đạt mức trung bình toàn quốc là 0,2%.

Cuối cùng, Love on the Menu của đài KBS 2TV đã vươn lên dẫn đầu trong khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh, với tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc đạt 15,2%.