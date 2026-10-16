Hậu bê bối PUBG, Soopi thắng lớn khi hai siêu sao Việt Nam bị cấm

Streamer Soopi trong video gần đây. Ảnh: YouTube.

Tranh cãi tại giải đấu PUBG Asia Stars 2026 không chỉ gây ảnh hưởng đến hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu mà còn đưa nữ streamer Hàn Quốc Soopi trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng tại cả Việt Nam và Hàn Quốc. Những thống kê mới nhất cho thấy kênh YouTube của cô tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn này.

Theo dữ liệu từ trang phân tích Social Blade, tính đến ngày 15/10, kênh YouTube của Soopi (@soopi_official) có khoảng 269.000 người đăng ký, tổng cộng 127,9 triệu lượt xem và 730 video. Trong 30 ngày gần nhất, kênh thu hút thêm khoảng 15.000 người đăng ký và 7,4 triệu lượt xem.

Biểu đồ tăng trưởng của Social Blade cho thấy lượng người đăng ký mới và lượt xem của Soopi tăng đột biến ở giai đoạn 14-21/9, khác biệt đáng kể so với những tháng trước đó. Đây trùng khớp thời điểm tranh cãi tại PUBG Asia Stars 2026 thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng game thủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, biểu đồ của Social Blade ghi nhận những biến động bất thường về lượng người đăng ký của Soopi. Cụ thể, ngày 21/9, kênh tăng 40.000 người đăng ký, nhưng đến ngày 28/9 lại giảm hơn 26.000. Biến động trái chiều này khiến mức tăng ròng trong 30 ngày chỉ còn khoảng 15.000 người.

Biểu đồ lượt theo dõi (trên) và lượt xem trên kênh YouTube của Soopi biến động mạnh vào tháng 9-10. Ảnh: SocialBlade.

Diễn biến trên có thể phản ánh sự chú ý nhất thời của một bộ phận khán giả đối với tranh cãi tại PUBG Asia Stars 2026. Những người theo dõi vì tò mò có thể đã đăng ký kênh để cập nhật vụ việc, sau đó bỏ theo dõi khi sức nóng giảm dần.

Các video liên quan đến vụ việc cũng đạt lượt xem rất cao so với trung bình của nữ streamer. Video đăng ngày 20/9 với tiêu đề "Tôi sẽ từ bỏ tư cách đối tác PUBG" đạt hơn 1,08 triệu lượt xem.

Một video khác, đăng ngày 21/9, đề cập đến cáo buộc với Himass và TanVuu, thu hút hơn 1,24 triệu lượt xem. Những con số này cho thấy các nội dung liên quan đến vụ việc thu hút lượng quan tâm đáng kể.

Tranh cãi bắt đầu khi Soopi cáo buộc hai tuyển thủ Việt Nam Himass và TanVuu sử dụng thông tin từ livestream để nắm bắt vị trí đối thủ. Nhà phát hành KRAFTON sau đó loại hai tuyển thủ khỏi phần thi đấu còn lại, đồng thời áp dụng án cấm thi đấu vĩnh viễn đối với cả hai.

Cách xử lý ban đầu gây ra nhiều phản ứng trái chiều, buộc KRAFTON thừa nhận đã công bố thông tin khi chưa xác minh đầy đủ.

Soopi trở lại sau tranh cãi vào ngày 28/9 và tuyên bố tiếp tục chơi PUBG. Ảnh: YouTube.

Ngày 28/9, Soopi trở lại livestream sau thời gian tạm ngừng hoạt động. Cô khẳng định sẽ tiếp tục chơi PUBG. "Tôi chơi tốt dù tôi có streaming hay không", streamer cho biết, nhấn mạnh rằng bản thân không muốn từ bỏ trò chơi.

Sự trở lại này diễn ra trong bối cảnh kênh YouTube của Soopi ghi nhận lượng người theo dõi tăng mạnh. Hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn người đăng ký mới trong một tháng cho thấy nữ streamer đang nhận được sự chú ý đáng kể.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng này có thể chỉ mang tính ngắn hạn, khi sự quan tâm của công chúng phần lớn xuất phát từ một vụ lùm xùm và chưa chắc chuyển thành lượng khán giả trung thành.