Chính phủ Mỹ ngày 23/11 đã đưa Công ty Megaspeed International có trụ sở tại Singapore vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. (Nguồn: The Business Times)

Megaspeed International cùng 4 công ty con tại Malaysia, Singapore và Thái Lan đã bị đưa vào Danh sách thực thể của Bộ Thương mại Mỹ vì có hành động bị đánh giá là đi ngược lợi ích an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Washington. Quyết định được công bố trong hồ sơ đăng trên Công báo Liên bang.

Biện pháp này khiến Megaspeed không thể mua chip AI và các công nghệ tiên tiến khác của Mỹ nếu chưa được chính phủ cấp phép. Công ty bị cáo buộc có khả năng chuyển hướng các dòng chip cao cấp và năng lực tính toán sang Trung Quốc, vi phạm những quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh vụ bê bối liên quan đến Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang. Ông Huang, 63 tuổi, từng từ chức sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ tình cảm với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, người bị nghi có liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc. Megaspeed từng mua lượng chip Nvidia trị giá hàng tỷ USD.

Tình báo Mỹ cho rằng bà Alice Huang đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh, trong khi phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này. Ông Jensen Huang đã được phục chức CEO Nvidia vào sáng 23/11, sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần công khai ủng hộ việc ông trở lại lãnh đạo công ty.

Trong số 7 doanh nghiệp bị Bộ Thương mại Mỹ bổ sung vào Danh sách thực thể ngày 23/11 có Swiftdata, công ty mẹ của Megaspeed đặt tại Singapore, và Speedmatrix, một công ty con của Megaspeed có trụ sở tại Malaysia.

Quyết định trên được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump tuần trước thông báo siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip AI, nhằm đóng lỗ hổng cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận từ xa những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia.

(theo CNN)