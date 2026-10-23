Hậu 20/10, nhiều cặp đôi bức xúc vì đặt hoa tiền triệu, shop giao hàng giá trị vài trăm

Đặt hoa theo ảnh mẫu, nhận hàng "hết hồn"

Cứ vào dịp 20/10, thị trường hoa dành cho phái đẹp lại trở nên sôi động. Năm nay, nhiều shop hoa đã tận dụng triệt để mạng xã hội nhằm tiếp cận khách hàng đặt hoa online. Nhiều khách hàng gửi mẫu hoa, nhận báo giá từ shop hoặc chọn theo ảnh mẫu do shop cung cấp. Tuy nhiên, khi hoa được ship tới, nhiều trường hợp người nhận thì thất vọng, người tặng khó xử, kéo theo những tranh cãi căng thẳng về việc trả hoa, hoàn tiền. Không ít bạn nữ sau khi nhận hoa cảm thấy bối rối vì bó hoa không đẹp như được mô tả. Đến khi hỏi lại "nửa kia", họ mới "tá hỏa" khi biết được giá đặt mua bó hoa không hề rẻ, nhưng chất lượng lại không tương xứng.

Dù ngày 20/10 đã trôi qua, nhiều bài viết bức xúc về cách làm việc của các tiệm hoa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ảnh yêu cầu được gửi cho shop hoa và hình ảnh thực tế khi nhận được, với loại hoa, số lượng hoa chênh lệch so với cam kết. Bố cục hoa cũng bị thay đổi và phần giấy gói qua loa. "Cái giá cho cục tức này là 2,5 triệu đồng", bạn @uyenn.oanh, chủ nhân bó hoa này chia sẻ.

Ngoài các mẫu được các shop đăng tải trên trang cá nhân, nhiều khách hàng cũng có nhu cầu làm những bó hoa có mẫu khác và sẽ được shop xác nhận tỷ lệ khả năng cover (làm lại) giống bản gốc là bao nhiêu. Tuy nhiên, cam kết là một chuyện, hoa về tay có giống hay không lại là một chuyện khác.

Hình ảnh mẫu hoa khách yêu cầu và bó hoa thực tế khác xa. Bạn @do.et.al - người đặt cho biết, giá cho đơn hàng này là 3,2 triệu đồng, theo cam kết từ shop bao gồm khoảng 30 bông hoa hồng chùm và 50 bông hoa hồng Ecuador, với kích thước đường kính bó hoa là 55 cm và mẫu cam kết giống tới 80%. Hiện tại, bài viết chia sẻ vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn, shop hoa hiện tại cũng đã khóa trang cá nhân trên Threads và không nghe điện thoại của chủ nhân bó hoa.

Nhiều tiệm hoa lại tận dụng góc máy, chỉnh màu ảnh để làm cho những bó hoa trở nên lung linh hơn, thậm chí nhiều tiệm còn ngang nhiên sử dụng ảnh sản phẩm của những nơi khác để gửi cho khách. Quảng bá hình ảnh sản phẩm là điều cần thiết, nhưng không đồng nghĩa với việc phải khiến tâm lý khách hàng "đánh đu" trong hoang mang và bối rối khi cầm trên tay những bó hoa "một trời, một vực" so với ảnh quảng cáo.

Hình ảnh bó hoa mà bạn @paris.lou328 nhận được với giá 500K. Theo chia sẻ, kích thước bó hoa nhận về rất nhỏ và giấy gói nhăn nhúm, không hề lung linh như trong ảnh.

Nhận được lời bảo đảm từ shop khi đưa ảnh mẫu, để rồi khi hàng về tay người nhận chỉ biết ngỡ ngàng vì không biết giống ảnh mẫu ở điểm nào. (Ảnh: @orderfrom.bearco)

NIềm vui bất ngờ bị đánh tráo thành nỗi bực bội

Đối với người tặng, một bó hoa gửi tặng người phụ nữ thương yêu không chỉ là món quà nhân dịp đặc biệt, mà còn thể hiện tâm tư, tình cảm mà người tặng muốn gửi gắm. Vì thế khi tiệm hoa làm việc tắc trách,cả hai bên trở nên khó xử. Bên khó chịu vì người mình thương không nhận được bó hoa ưng ý, bên xót tiền cho nửa kia khi biết bạn trai phải bỏ ra một số tiền không nhỏ cho một bó hoa không chất lượng.

Một bạn nữ đăng ảnh bó hoa được bạn trai đặt tặng nhân dịp 20/10 và hình ảnh thực tế. Theo chia sẻ, hai bạn đang yêu xa, điều kiện cũng không dư giả nên thường không nhắc đến chuyện quà cáp. Khi bó hoa đến tay, bạn nữ rất vui, nhưng khi liên hệ với người tặng thì hình ảnh hoa nhận được không hề giống mẫu. Bạn đã liên hệ lại với tiệm để gói lại nhưng không liên lạc được, điều này khiến bạn áy náy vì đã nhắc đối phương về việc tặng quà cho mình. (Ảnh: @_pba1902_)

Khi bị chất vấn về chất lượng những bó hoa sau khi nhận được, nhiều cửa hàng lại chọn cách lảng tránh, thậm chí "đánh đố" khách hàng bằng chính sách hoàn hàng, hoàn tiền rườm rà cùng thái độ không thiện chí.

Cách phản hồi của nhiều shop cũng khiến nhiều người đặt hoa tức giận vì thiếu thiện chí.

Với lượng đơn hàng tăng vọt trong dịp lễ, nhiều shop hoa "tham" nhận đơn mà không cân nhắc khả năng cung ứng, dẫn đến tình trạng quá tải và mang đến trải nghiệm tồi tệ cho khách hàng. Cách làm "chộp giật" này có thể đem về lợi nhuận trước mắt nhưng sẽ làm xấu thương hiệu, khiến shop rất khó lấy lại được niềm tin của khách hàng.