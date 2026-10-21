Hateco và APM Terminals dự kiến đầu tư 3,5 tỷ USD phát triển ga hàng hóa đường sắt

Tập đoàn Hateco và APM Terminals trao văn kiện hợp tác giữa, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng đường sắt và logistics. Ảnh: Hateco

Ngày 20/10, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch tổ chức ở Đan Mạch, Tập đoàn Hateco và APM Terminals (APMT), thành viên Tập đoàn A.P. Moller - Maersk, ký biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu đầu tư, phát triển và vận hành mạng lưới ga hàng hóa đường sắt tại Việt Nam.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Hateco

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất đầu tư phát triển và vận hành ga hàng hóa đường sắt tại Hải Phòng, bao gồm trung tâm xử lý hàng hóa và hệ thống bãi chứa hàng. Đồng thời, hai bên dự kiến nghiên cứu thêm ba địa điểm khai thác hàng hóa bằng đường sắt tại miền Bắc. Tổng mức đầu tư sơ bộ của các dự án dự kiến triển khai lên đến khoảng 3,5 tỷ USD.

Các hạng mục được định hướng phát triển theo mô hình khai thác hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tiếp nhận, lưu giữ và trung chuyển hàng hóa. Khi kết nối với cảng biển và hệ thống giao thông liên vùng, mạng lưới ga hàng hóa đường sắt được kỳ vọng tăng cường liên kết giữa các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất, đầu mối logistics và cảng biển.

Đối với miền Bắc, khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp và hoạt động xuất khẩu, việc phát triển các đầu mối hàng hóa đường sắt có thể mở rộng phương thức vận chuyển container, tăng kết nối với hệ thống cảng biển Hải Phòng và các tuyến thương mại quốc tế. Mạng lưới này cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực lên vận tải đường bộ và nâng cao hiệu quả logistics.

Thỏa thuận mở rộng phạm vi hợp tác giữa Hateco và APM Terminals từ hạ tầng cảng biển sang nghiên cứu phát triển hạ tầng đường sắt. Trước đó, hai bên đã hợp tác phát triển Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT), thuộc khu bến cảng Lạch Huyện.

HHIT được định hướng phát triển theo mô hình cảng nước sâu hiện đại, ứng dụng công nghệ trong quản lý và khai thác, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 18.000 TEU. Cảng được đưa vào khai thác từ tháng 4/2025, góp phần bổ sung năng lực khai thác cảng biển tại khu vực phía Bắc.

Việc nghiên cứu mạng lưới ga hàng hóa đường sắt là bước tiếp theo trong định hướng kết nối hạ tầng cảng biển với các phương thức vận tải khác. Tuy nhiên, các nội dung hợp tác hiện mới ở giai đoạn nghiên cứu và đề xuất đầu tư; quy mô và phương án triển khai cụ thể sẽ phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu của hai bên.