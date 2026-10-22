Hạt sen từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền với công dụng dưỡng tâm, an thần. Tuy nhiên, để cải thiện giấc ngủ hiệu quả và an toàn, người dùng cần hiểu đúng tác dụng của loại thực phẩm quen thuộc này.

Hạt sen và công dụng hỗ trợ giấc ngủ

Hạt sen là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Không chỉ góp mặt trong các món chè, cháo hay canh bổ dưỡng, hạt sen còn được y học cổ truyền coi là vị thuốc có tác dụng dưỡng tâm, ích thận, an thần, thường được dùng trong các bài thuốc hỗ trợ người mất ngủ, ngủ không sâu giấc.

Theo y học cổ truyền, hạt sen có vị ngọt, tính bình, thường được sử dụng để hỗ trợ cải thiện tình trạng tâm phiền, hồi hộp, khó ngủ. Đặc biệt, tâm sen – phần mầm xanh nằm giữa hạt – cũng được dùng trong một số bài thuốc truyền thống với mục đích thanh tâm, an thần.

Tuy nhiên, hạt sen và tâm sen có thành phần, đặc tính khác nhau, vì vậy không nên sử dụng thay thế cho nhau một cách tùy tiện.

Hạt sen - vị thuốc quý đối với người mất ngủ.

Xét về dinh dưỡng, hạt sen cung cấp tinh bột, protein, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Đây là nguồn thực phẩm có thể bổ sung vào chế độ ăn cân đối, giúp cơ thể được cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết. Một bữa ăn nhẹ với lượng hạt sen phù hợp có thể góp phần tạo cảm giác thư thái trước giờ đi ngủ, nhất là khi kết hợp với thói quen sinh hoạt điều độ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những công dụng an thần được ghi nhận trong y học cổ truyền không đồng nghĩa với việc hạt sen đã được chứng minh có thể điều trị chứng mất ngủ. Bằng chứng khoa học trên người về hiệu quả của hạt sen trong cải thiện chất lượng giấc ngủ hiện còn hạn chế. Vì vậy, không nên xem đây là phương pháp thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp chăm sóc sức khỏe đã được chứng minh hiệu quả.

Sử dụng hạt sen thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Để bổ sung hạt sen vào chế độ ăn, người dùng có thể chế biến thành cháo hạt sen, chè hạt sen ít đường hoặc kết hợp với các nguyên liệu thực phẩm khác trong bữa ăn. Ưu tiên cách chế biến đơn giản, hạn chế đường và không ăn quá nhiều sát giờ đi ngủ để tránh cảm giác đầy bụng, khó chịu.

Đối với tâm sen, người dùng không nên tự ý sử dụng với liều lượng cao hoặc kéo dài. Các chế phẩm từ tâm sen có thể gây ra tác dụng không mong muốn, đặc biệt ở người có bệnh nền hoặc đang sử dụng thuốc. Phụ nữ mang thai, người có huyết áp thấp, người mắc bệnh tim mạch hoặc đang điều trị bằng thuốc nên tham khảo ý kiến nhân viên y tế trước khi dùng các chế phẩm thảo dược.

Bên cạnh chế độ ăn, việc duy trì giờ ngủ và giờ thức cố định, hạn chế cà phê, trà đặc vào buổi chiều tối, giảm sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và giữ không gian nghỉ ngơi yên tĩnh là những biện pháp quan trọng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Không nên chủ quan với tình trạng mất ngủ kéo dài

Mất ngủ có thể xuất phát từ căng thẳng tâm lý, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, tác dụng phụ của thuốc hoặc các bệnh lý như rối loạn lo âu, trầm cảm, ngưng thở khi ngủ. Do đó, việc chỉ sử dụng thực phẩm hoặc thảo dược mà không xác định nguyên nhân có thể khiến tình trạng kéo dài và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu khó ngủ, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy quá sớm diễn ra liên tục, ảnh hưởng đến sinh hoạt ban ngày, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và tư vấn điều trị phù hợp.

Hạt sen có thể là một lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng trong chế độ ăn hằng ngày, đồng thời mang giá trị trong y học cổ truyền. Dù vậy, để cải thiện giấc ngủ bền vững, cần kết hợp dinh dưỡng hợp lý, lối sống khoa học và thăm khám khi cần thiết, thay vì đặt kỳ vọng vào một loại thực phẩm duy nhất.