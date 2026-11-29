Trong kho tàng văn hóa dân gian, hát Sắc Bùa là loại hình nghệ thuật kết hợp giữa ca, múa, nhạc và các nghi lễ chúc tụng. Tên gọi Sắc Bùa được lý giải là “xách bùa”, bắt nguồn từ quan niệm dân gian về việc xua đuổi những điều không may, cầu mong cuộc sống bình an, sung túc. Qua thời gian, hát Sắc Bùa trở thành một nét đẹp trong phong tục đón Tết của nhiều làng quê xứ Nghệ.

Đình làng Giao Tác – không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi những câu hát Sắc Bùa được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Mỗi đội hát Sắc Bùa theo truyền thống thường có từ 7-9 thành viên, đứng đầu là người cầm trịch, đảm nhận vai trò lĩnh xướng và điều hành cuộc hát. Nhạc cụ sử dụng khá đa dạng, gồm trống cơm, trống tầm vông, cồng, xập xènh, sinh tre, sinh gỗ… Phần lớn là những nhạc cụ mộc mạc, gần gũi với đời sống người dân. Theo nhịp dẫn của người cầm trịch, các thành viên vừa hát, vừa sử dụng nhạc cụ, tạo nên tiết tấu khi khoan thai, lúc rộn rã. Hình thức diễn xướng không đòi hỏi sân khấu cầu kỳ mà có thể diễn ra ngay tại sân nhà hoặc không gian sinh hoạt chung của khu dân cư.

CLB hát Sắc Bùa của TDP 9 Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh thường có 7-9 thành viên.

Hát Sắc Bùa thường được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán, gắn với tục xông đất, chúc Tết đầu năm của người dân. Sau thời khắc giao thừa, các đội Sắc Bùa mang theo nhạc cụ, lần lượt đến từng gia đình, cất lên những lời ca chúc sức khỏe, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc. Tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình, người cầm trịch có thể ứng tác lời hát cho phù hợp. Gia chủ đón tiếp đội hát trong không khí vui vẻ, cởi mở. Không chỉ mang ý nghĩa cầu chúc những điều tốt lành trong năm mới, mỗi cuộc hát còn là dịp để bà con gặp gỡ, thăm hỏi, vun đắp tình làng nghĩa xóm.

Ông Nguyễn Trọng Mạnh (TDP 9 Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Với thế hệ chúng tôi, hát Sắc Bùa đã trở thành một phần ký ức về quê hương. Ngày trước, mỗi dịp Tết đến, bà con lại háo hức chờ đón các đội Sắc Bùa đến chúc Tết. Cuộc sống ngày nay đã có nhiều đổi thay, nhưng chúng tôi vẫn mong muốn gìn giữ những câu hát, nhịp trống của cha ông để con cháu hiểu và tiếp nối truyền thống của làng”.

Theo nhịp dẫn của người cầm trịch, các thành viên vừa hát, vừa phối hợp sử dụng nhạc cụ, tạo nên tiết tấu khi khoan thai, lúc rộn rã.

Một trong những nét độc đáo của hát Sắc Bùa là khả năng sáng tạo lời mới trên nền giai điệu truyền thống. Bên cạnh những bài hát cổ được lưu truyền, lời ca còn phản ánh thành quả lao động, những đổi thay của quê hương và niềm vui trong cuộc sống. Chính sự linh hoạt ấy giúp Sắc Bùa luôn gần gũi với đời sống qua từng thời kỳ.

Hiện nay, TDP 9 Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh duy trì 7 đội hát Sắc Bùa. Đáng quý, bên cạnh những người lớn tuổi am hiểu làn điệu, phong tục, hoạt động hát Sắc Bùa còn thu hút sự tham gia của thế hệ trẻ. Từ học lời hát, sử dụng nhạc cụ đến phối hợp diễn xướng, các buổi sinh hoạt chung trở thành dịp để các thế hệ giao lưu, chia sẻ và trao truyền kinh nghiệm.

Trống cơm, cồng, thanh la, sinh tre, sinh gỗ… là những nhạc cụ dân gian tạo nên tiết tấu và âm hưởng đặc trưng của hát Sắc Bùa.

Anh Lê Quang Linh - thành viên trẻ CLB hát Sắc Bùa, TDP 9 Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh cho hay: “Tham gia CLB, tôi không chỉ được học những câu hát, cách sử dụng nhạc cụ mà còn hiểu thêm về phong tục của quê hương. Điều thú vị là mọi người ở nhiều độ tuổi khác nhau vẫn có thể cùng nhau tập luyện, ca hát. Tôi mong sẽ có thêm nhiều bạn trẻ yêu thích và tham gia để nét đẹp này tiếp tục được duy trì”.

Trong bối cảnh các hình thức giải trí ngày càng đa dạng, sự hưởng ứng của người trẻ đối với nghệ thuật dân gian là tín hiệu tích cực. Bởi sức sống của một giá trị văn hóa truyền thống không chỉ nằm ở thời gian tồn tại mà còn ở khả năng hiện diện trong đời sống đương đại, được cộng đồng chủ động tiếp nhận và phát huy.

Những lời ca Sắc Bùa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước góp thêm sắc màu cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TDP Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp - Tổ trưởng TDP 9 Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Việc duy trì 7 đội hát Sắc Bùa không chỉ nhằm gìn giữ nét đẹp truyền thống của làng Giao Tác xưa mà còn tạo không gian sinh hoạt chung, tăng thêm sự gắn bó giữa các gia đình. Địa phương cũng khuyến khích người dân, nhất là thế hệ trẻ, tham gia để hát Sắc Bùa tiếp tục được duy trì và phát huy trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa đô thị”.

Việc duy trì hát Sắc Bùa ở phường Nam Hồng Lĩnh cho thấy quá trình đô thị hóa vẫn có thể song hành với gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của làng quê. Những lời ca, nhịp phách mộc mạc không chỉ lưu giữ nếp sinh hoạt văn hóa của cha ông mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương qua các thế hệ. Mỗi độ xuân về, tiếng hát Sắc Bùa lại ngân vang khắp đường làng, ngõ phố, mang theo niềm vui và những ước vọng tốt lành.