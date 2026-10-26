'Hạt nhân' xây dựng Đảng, chính quyền

Những kết quả đạt được

Sau sáp nhập, khu vực biên giới (KVBG) tỉnh Quảng Trị có 36 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu; trong đó gồm 15 xã tuyến biên giới đất liền, 20 xã, phường tuyến biển và 1 đặc khu. KVBG trở thành địa bàn chiến lược, then chốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đảng ủy BĐBP tỉnh chủ trì tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường cán bộ BĐBP đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã, giới thiệu đảng viên BĐBP tham gia sinh hoạt chi bộ bản xã biên giới”; Kết luận số 68-KL/TW của Ban Bí thư “Về thực hiện chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã, huyện biên giới, hải đảo”; Chỉ thị số 681-CT/ĐUBP của Đảng ủy BĐBP về việc “Phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở KVBG”...

Giai đoạn 2015-2025, Đảng ủy BĐBP tỉnh tăng cường 13 cán bộ các đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện cũ, 25 cán bộ giữ chức danh phó bí thư thường trực đảng ủy cấp xã, 35 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã, 289 đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, 20 lượt cán bộ trúng cử HĐND các cấp, bố trí 595 cán bộ biên phòng phụ trách 2.298 hộ gia đình ở KVBG.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia chương trình“Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” tại xã Kim Phú nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh: T.L

Tại cơ sở, đội ngũ cán bộ BĐBP phát huy tốt vai trò khi chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp nhằm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trực tiếp tham gia củng cố 794 tổ chức cơ sở đảng, 680 tổ chức chính trị-xã hội, kết nạp 1.215 đảng viên mới. Nhiều tổ chức đảng khi có cán bộ biên phòng tăng cường đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa “Ý Đảng, lòng dân” nơi biên giới, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong chăm lo, phát triển kinh tế-xã hội KVBG.

“Hiệu quả của việc BĐBP tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở KVBG góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ BĐBP đối với đồng bào các dân tộc nơi biên cương.

Qua đó tạo động lực và nền tảng vững chắc để xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn hiện nay”, đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Phát huy hơn nữa vai trò “đầu tàu”

Thực tiễn 10 năm thực hiện (2015-2025) cho thấy, khi cán bộ, chiến sĩ BĐBP gương mẫu, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân; kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể thì nhận thức của người dân được nâng lên; tập quán sản xuất, sinh hoạt từng bước đổi mới; niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang không ngừng củng cố, tăng cường.

Tại các xã biên giới, miền núi Kim Phú và Kim Điền, vai trò của cán bộ, đảng viên Đồn Biên phòng Cà Xèng ngày càng được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, khi có trung tá Hoàng Hà An, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ tham gia HĐND xã Kim Phú nhiệm kỳ 2026-2031; thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Điền nhiệm kỳ 2025-2030 và 4 đảng viên Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 4 chi bộ bản: Yên Hợp, Phú Nhiêu, Hóa Sơn, Hóa Lương.

Thượng tá Dương Đình Hoàn cho biết: “Trước đây, tôi từng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Minh Hóa cũ nhiệm kỳ 2020-2025 và bây giờ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Phú. Việc tham gia cấp ủy giúp lực lượng biên phòng, Ban chỉ huy đồn thêm những thuận lợi trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền cấp xã về công tác quản lý nhà nước KVBG; nhiệm vụ QPAN; thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân hằng năm... gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội KVBG”.

“Trong đó, cần chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên các đồn biên phòng tham gia cấp ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN các cấp, sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở KVBG. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng KVBG phát triển toàn diện, bền vững”, đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Năm 2026, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị cơ sở KVBG tiếp tục được toàn lực lượng BĐBP chú trọng; đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy, HĐND, Mặt trận các cấp, đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt Đảng tại chi bộ thôn, bản, phụ trách hộ gia đình ở KVBG phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương.

Trong năm, BĐBP trực tiếp tham gia củng cố 144 tổ chức đảng, 42 tổ chức chính trị-xã hội; phối hợp với địa phương bồi dưỡng, kết nạp 66 đảng viên mới, trong đó 42 đảng viên mới là người dân tộc thiểu số. Có 9 cán bộ cấp đồn biên phòng là đại biểu HĐND xã; 20 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã, 13 cán bộ là ủy viên Ủy ban MTTQVN xã; 490 đảng viên đồn biên phòng tiếp tục phụ trách 1.861 hộ gia đình tại KVBG.

"Để thực hiện tốt nhiệm vụ “hạt nhân” trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở KVBG, lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương KVBG trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ củng cố QPAN, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh gắn với thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; chủ động phối hợp với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tại KVBG...", đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.