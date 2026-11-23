Bền bỉ hành trình hiến máu cứu người

Với ông Trần Hữu Quế (SN 1976), ở làng Hảo Sơn, thôn Gio An, xã Cồn Tiên thì tham gia các hoạt động nhân đạo không chỉ là trách nhiệm của một tình nguyện viên Hội CTĐ mà còn xuất phát từ mong muốn được sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Năm 2021, ông Quế bắt đầu tham gia Hội CTĐ huyện Gio Linh (cũ) với vai trò tình nguyện viên, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thời điểm đó, suốt 18 ngày, ông cùng lực lượng chức năng đo thân nhiệt cho người dân tại chợ Cầu. Khi nhiều người từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê tránh dịch, ông tiếp tục tham gia hỗ trợ bà con trên tuyến Quốc lộ 1.

“Những ngày ấy, công việc bắt đầu từ 7 giờ sáng và kéo dài đến tận nửa đêm. Dọc tuyến Quốc lộ 1, chúng tôi chuẩn bị nước uống, thức ăn, xăng xe và hỗ trợ chi phí đi đường cho những người gặp khó khăn. Dẫu vất vả, nhưng được đồng hành cùng bà con nên tôi thấy rất vui và tự hào”, ông Quế nhớ lại.

Sự quan tâm của ông Nguyễn Văn Trung dành cho người cao tuổi thể hiện qua những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái ở cơ sở - Ảnh: L.T

Sau đợt dịch, ông tiếp tục tham gia cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, phát cháo miễn phí tại bệnh viện. Là thành viên Đội Ca nô 74 Quảng Trị, ông còn cùng đồng đội hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân đuối nước.

Một trong những việc làm để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình thiện nguyện của ông Quế là hiến máu cứu người. Đến nay, ông đã có 30 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần trực tiếp hỗ trợ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đặc biệt, có những trường hợp khẩn cấp, khi nhận được thông tin bệnh nhân cần máu, ông luôn sẵn sàng hiến máu.

Ông Quế nhớ nhất là vào mùa mưa bão năm 2024, lúc đó, vào khoảng 22 giờ, ông nhận tin một sản phụ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đang cần máu cấp cứu. Mặc dù trời mưa to, gió lớn, đường đến bệnh viện lại xa nhưng ông vẫn quyết định thuê xe đi ngay trong đêm để hỗ trợ với hy vọng kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Hơn 30 năm gắn bó phong trào nhân đạo

Là thành viên Hội CTĐ xã Hiếu Giang, nguyên Chủ tịch Hội CTĐ xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ cũ, ông Nguyễn Văn Trung là người dành hơn 30 năm tâm huyết xây dựng, phát triển phong trào nhân đạo tại cơ sở.

Năm 1996, chứng kiến một số gia đình trong thôn thiếu chỗ ở, có người đau ốm cần được giúp đỡ, ông Nguyễn Văn Trung khởi xướng thành lập một nhóm thiện nguyện. Ban đầu chỉ có 7 thành viên, nhóm đã chung tay giúp các hộ khó khăn dựng nhà, hỗ trợ người đau ốm. Từ những việc làm ấy, ông vận động thêm người tham gia và thành lập Chi hội CTĐ thôn Định Xá, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ cũ. Sau hơn một năm hoạt động, chi hội phát triển lên 32 hội viên.

Đến năm 2000, khi Hội CTĐ xã Cam Hiếu (cũ) được thành lập, đảm nhận vai trò Chủ tịch hội, ông Trung đã vận động thành lập chi hội ở tất cả các thôn. Việc duy trì sinh hoạt hằng tháng giúp hội viên nắm được hoàn cảnh từng hộ, kịp thời kết nối hỗ trợ người gặp khó khăn. Từ một nhóm nhỏ ở thôn Định Xá, hoạt động nhân đạo từng bước được duy trì thường xuyên ở các thôn trên địa bàn.

“Đến với hoạt động nhân đạo, tôi luôn tâm niệm phải xuất phát từ tình yêu thương, sự đồng cảm và trân quý những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ, đều có thể tiếp thêm động lực để họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống”, ông Trung chia sẻ.

Trong 30 năm gắn bó với màu áo CTĐ, ông Trung cùng các thành viên tuyên truyền, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh mỗi mùa mưa bão. Khi thiên tai xảy ra, ông cũng tích cực tham gia hỗ trợ vận chuyển cơm, nước đến các hộ dân vùng thấp trũng, gia đình neo đơn, người già và người bệnh. Sau thiên tai, lực lượng CTĐ còn phối hợp hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, góp phần phòng ngừa dịch bệnh.

Với những đóng góp bền bỉ cho hoạt động nhân đạo, ông Nguyễn Văn Trung đã được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng khen, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cùng nhiều giấy khen của các cấp, ngành.

Ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ tỉnh cho biết, hội đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Hữu Quế và Nguyễn Văn Trung. Họ là những hạt nhân tiêu biểu của phong trào CTĐ ở cơ sở, tạo dựng niềm tin và vận động người dân cùng tham gia công tác nhân đạo bằng chính việc làm của mình.