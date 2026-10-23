Hạt nhân chính trị trong khu vực kinh tế tư nhân: Từ chủ trương lớn đến lời giải thực tiễn ở phường Phan Thiết

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cách bền vững nhất không phải là dùng đến cơ chế đặc biệt, mà mỗi đạo luật ngay từ đầu phải rõ ràng, khả thi. Đó là trách nhiệm của Chính phủ, nhưng trước hết là của chính Quốc hội.