Kinh tế

Hạt nhân chính trị trong khu vực kinh tế tư nhân: Từ chủ trương lớn đến lời giải thực tiễn ở phường Phan Thiết

Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026

Báo Lâm Đồng
11 liên quanGốc

Tác giả: Vũ Thị Thiên Trang

Đơn vị: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phan Thiết

Xem chi tiết tại đây: Hạt nhân chính trị trong khu vực kinh tế tư nhân: Từ chủ trương lớn đến lời giải thực tiễn ở phường Phan Thiết

Vũ Thị Thiên Trang

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hat-nhan-chinh-tri-trong-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-tu-chu-truong-lon-den-loi-giai-thuc-tien-o-phuong-phan-thiet-470815.html