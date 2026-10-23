Hạt nhân chính trị trong khu vực kinh tế tư nhân: Từ chủ trương lớn đến lời giải thực tiễn ở phường Phan Thiết
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Vũ Thị Thiên Trang
Đơn vị: Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phan Thiết
Xem chi tiết tại đây: Hạt nhân chính trị trong khu vực kinh tế tư nhân: Từ chủ trương lớn đến lời giải thực tiễn ở phường Phan Thiết
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hat-nhan-chinh-tri-trong-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-tu-chu-truong-lon-den-loi-giai-thuc-tien-o-phuong-phan-thiet-470815.html