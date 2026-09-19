Hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp tư nhân

Tìm lời giải cho "điểm nghẽn" thực tiễn

Trên địa bàn Cà Mau, khu vực kinh tế tư nhân đang có bước tiến vượt bậc. Tại nhiều doanh nghiệp, tổ chức cơ sở đảng không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đoàn thể vững mạnh. Việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động được quan tâm hàng đầu. Hằng năm, các cấp uỷ kịp thời bổ sung, kiện toàn bộ máy cán bộ, thường xuyên chăm bồi, giáo dục chính trị cho đội ngũ nhân viên, tạo sự lan toả tích cực trong hệ thống doanh nghiệp.

Ðơn cử như tại Ðảng bộ phường Bạc Liêu - đơn vị có quy mô lớn với 59 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và gần 4 ngàn đảng viên. Nhờ sự chủ động và quyết liệt, phường thành lập được 9 chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước, với 61 đảng viên. Hiện tại, địa phương đang xúc tiến thành lập mới Chi bộ Công ty TNHH Cosmo với 4 đảng viên ban đầu.

Ðồng chí Trương Công Ðiện, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ phường Bạc Liêu, cho biết: “Các chi bộ này phát huy tốt vai trò tuyên truyền, duy trì nền nếp sinh hoạt và tạo mối quan hệ lao động hài hoà, gắn chặt với việc triển khai Nghị quyết số 68”.

Chi bộ Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng - Thiết kế đô thị xanh (Khu đô thị Hoàng Phát, phường Bạc Liêu) sinh hoạt định kỳ tháng 8/2026.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, do quy mô tổ chức lớn, số lượng đảng viên đông, địa bàn rộng, nên việc quản lý và nắm bắt tình hình đảng viên tại một số chi bộ còn gặp không ít khó khăn, nhất là đối với lực lượng lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Thời gian làm việc của công nhân, người lao động phụ thuộc vào ca sản xuất; tâm lý chủ doanh nghiệp đôi khi còn e ngại việc sinh hoạt Ðảng ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh.

Ðể tháo gỡ điểm nghẽn này, Chương trình hành động số 12 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 68 đề ra các giải pháp căn cơ như: nghiên cứu chính sách khả thi trong xây dựng tổ chức Ðoàn và phát triển Ðảng; đưa ra cơ chế, quy định linh hoạt, phù hợp đối với tổ chức Ðảng trong doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Chủ động và quyết tâm tạo nguồn

Cụ thể hoá định hướng chiến lược này, các địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng lộ trình thực hiện sát với tình hình thực tế.

Ðồng chí Nguyễn Phương Ðông, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Ðất Mới, chia sẻ: “Ðảng bộ xã chú trọng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn. Trong chương trình hành động, Ðảng bộ xã Ðất Mới phấn đấu trong 5 năm tới thành lập 6 doanh nghiệp tư nhân và các loại hình tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất”.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn thuộc Đảng uỷ xã Đất Mới hiện có 55 đảng viên. (Trong ảnh: Công nhân vận hành hệ thống phòng cháy, chữa cháy).

Tại phường Tân Thành, sự chủ động, quyết liệt được ghi nhận rõ nét thông qua công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ sớm, từ xa.

Ðồng chí Mai Thị Thuỳ Trang, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ phường Tân Thành, thông tin: “Ðảng uỷ phường tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Ðảng trong doanh nghiệp tư nhân; làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, chăm bồi phát triển đảng viên, nhất là các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người lao động ưu tú”.

Thực tiễn cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn phường Tân Thành đang phát triển tích cực cả về số lượng lẫn quy mô hoạt động. Ðáng chú ý, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn phường phát triển mới hơn 100 doanh nghiệp.

Tăng số lượng doanh nghiệp là tín hiệu đáng mừng, song, điều quan trọng hơn là làm sao để các doanh nghiệp thành lập mới hoạt động thực chất, phát triển ổn định, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho ngân sách cũng như an sinh xã hội. Vì vậy, Ðảng uỷ phường Tân Thành đặc biệt quan tâm việc xây dựng tổ chức Ðảng và phát triển đảng viên trong khu vực này, từng bước tạo sự gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với xây dựng Ðảng, hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh, văn hoá, trách nhiệm với cộng đồng.

"Lợi ích kép" cho doanh nghiệp

Chủ trương đúng đắn của Ðảng khi đi vào cuộc sống nhanh chóng nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ đội ngũ chủ doanh nghiệp. Nhiều doanh nhân là đảng viên khẳng định: Việc thành lập tổ chức Ðảng trong doanh nghiệp tư nhân không hề làm cản trở hoạt động kinh doanh, ngược lại còn là hạt nhân kết nối, định hướng cho sự phát triển bền vững của đơn vị.

Nhờ giữ vững vai trò lãnh đạo và phát huy tính tiền phong của tổ chức cơ sở đảng, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (ấp Kênh Tắc, xã Ðất Mới) không chỉ duy trì đà tăng trưởng sản xuất, kinh doanh ổn định qua nhiều thời kỳ mà còn đóng góp tích cực vào bức tranh phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Dưới góc độ người trong cuộc, ông Trần Quốc Sự, đảng viên, Giám đốc Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Quốc Kiều, hiến kế: “Ðể có thể thành lập tổ chức Ðảng hiệu quả và nhân rộng mô hình này trong các doanh nghiệp tư nhân, cần có sự hỗ trợ, đào tạo về mặt kỹ năng cũng như nâng cao nhận thức chính trị, giúp doanh nghiệp hiểu rõ chủ trương, đường lối của Ðảng. Khi chủ doanh nghiệp nhận thức đúng, họ sẽ tự nguyện và tích cực tạo điều kiện cho tổ chức Ðảng, đoàn thể hoạt động”.

Xây dựng tổ chức Ðảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân không chỉ là nhiệm vụ chính trị thuần tuý mà còn là "bản lề" vững chắc, định hướng cho kinh tế tư nhân Cà Mau đi đúng quỹ đạo. Sự đồng hành giữa Ðảng và doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp khu vực kinh tế tư nhân bứt phá, trở thành động lực quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn mới.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh đạt 20 ngàn doanh nghiệp (trung bình 8 doanh nghiệp/1.000 dân), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu chú trọng phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tổ hợp tác, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.