Hát Môn tạo động lực phát triển nông thôn mới hiện đại

Xã Hát Môn, thành phố Hà Nội hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại. (Ảnh: MINH ANH)

Tận dụng lợi thế, nâng cao giá trị

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 xác định phát triển kinh tế nông thôn là một trong 10 nhóm tiêu chí.

Trong đó, các địa phương thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP; các mô hình du lịch nông thôn trong quy hoạch chung xã được đầu tư hạ tầng đồng bộ kết nối và hoạt động hiệu quả gắn với đặc trưng của địa phương; có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động…

Cụ thể hóa định hướng đó, xã Hát Môn xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đẩy mạnh theo hướng nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Những diện tích canh tác kém hiệu quả được rà soát để chuyển sang các mô hình phù hợp hơn với điều kiện sản xuất và nhu cầu tiêu thụ. Năm 2026, xã đặt mục tiêu đưa từ 10-12ha đất nông nghiệp bỏ hoang trở lại sản xuất và nhân rộng những mô hình đã triển khai như trồng sen, rau thủy canh, sâm nữ hoàng.

Cùng với khai thác hiệu quả quỹ đất, Hát Môn chú trọng củng cố và mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hiện có, gồm rau an toàn Thanh Đa, hoa Tam Thuấn, rau hữu cơ Hiệp Thuận và trứng vịt Ngọc Tảo.

Việc xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực, nâng cao năng lực của hợp tác xã và tăng cường liên kết giữa người sản xuất với các đơn vị tiêu thụ được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, mở rộng đầu ra và tăng giá trị nông sản.

Đáng chú ý, địa phương định hướng khai thác tiềm năng đất bãi ven sông Hồng, sông Đáy để phát triển cây ăn quả, hoa, cây cảnh và cây công trình, kết hợp tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Những sản phẩm đặc trưng như hoa Tam Thuấn, rau Thanh Đa và dâu tằm Hiệp Thuận có thể trở thành điểm nhấn để xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Cùng đó, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã, tạo điều kiện cho hợp tác xã tham gia thực hiện chương trình, dự án phát triển sản xuất trên địa bàn.

Một nhiệm vụ khác cũng được xã quan tâm là phát triển sản phẩm OCOP. Năm 2026, Hát Môn phấn đấu có thêm từ 4 đến 5 sản phẩm được công nhận OCOP. Ngoài việc vận động các chủ thể tham gia chương trình, địa phương còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối cung cầu.

Mở rộng thị trường, tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hát Môn Nguyễn Văn Tập, địa phương định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, gắn sản xuất với xây dựng chuỗi liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời khai thác lợi thế các vùng sản xuất đặc trưng để phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Hiện Hát Môn chú trọng mở rộng thương mại, dịch vụ và tạo điều kiện để sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP cũng như hàng hóa từ các làng nghề tiếp cận thị trường. Xã định hướng mở rộng mạng lưới chợ nông thôn, cửa hàng tiện ích, khuyến khích phát triển thương mại điện tử và dịch vụ logistics, từng bước đa dạng hóa kênh phân phối, phương thức kinh doanh”, ông Nguyễn Văn Tập nhấn mạnh.

Thời gian tới, để tăng cường kết nối cung cầu, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, xã tập trung đẩy mạnh các hoạt động kích cầu mua sắm, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng; tổ chức các sự kiện nhằm giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu.

Việc tổ chức các sự kiện Tuần hàng Việt, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được chú trọng nhằm kích cầu tiêu dùng, mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời khuyến khích, hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia các Hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành khác để kết nối cung cầu, thúc đẩy thương mại-dịch vụ phát triển.

Đối với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh.

Bốn làng nghề hiện có gồm mộc Hát Môn, may Phú An, may làng Táo và may Thượng Hiệp tiếp tục được định hướng duy trì, củng cố và phát triển, góp phần tạo việc làm tại chỗ, chuyển dịch cơ cấu lao động và phát huy nghề truyền thống, hình thành động lực mới phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.