Hạt lựu màu đỏ hay hồng nhạt, loại nào tốt hơn cho làn da?

1. Giá trị dinh dưỡng của hạt lựu đỏ và hạt lựu hồng nhạt có gì khác nhau?

Nội dung 1. Giá trị dinh dưỡng của hạt lựu đỏ và hạt lựu hồng nhạt có gì khác nhau? 2. Chọn hạt lựu màu nào làm đẹp da tốt hơn?? 3. Cách sử dụng hạt lựu hợp lý

Quả lựu giàu nước, chất xơ và các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học. Phần hạt lựu mọng nước cung cấp vitamin C, vitamin K, folate, kali cùng một lượng chất xơ và polyphenol.

Màu đỏ của hạt lựu chủ yếu liên quan đến các sắc tố thực vật, trong đó có anthocyanin. Đây là nhóm polyphenol có đặc tính chống oxy hóa. Vì vậy, một số giống hạt lựu đỏ đậm màu có thể chứa nhiều anthocyanin hơn các giống lựu có màu nhạt. Tuy nhiên, màu sắc không phải tiêu chí duy nhất quyết định giá trị dinh dưỡng. Thành phần của quả lựu còn phụ thuộc vào giống, độ chín, điều kiện trồng trọt, bảo quản và cách chế biến.

Hạt lựu hồng nhạt vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất và hợp chất thực vật có lợi. Mặc dù hàm lượng một số sắc tố như anthocyanin có thể thấp hơn, các giống lựu màu nhạt vẫn chứa những polyphenol khác.

Các nghiên cứu về lựu hiện tập trung vào nhiều dạng khác nhau như quả tươi, nước ép hoặc các hợp chất chiết xuất. Bằng chứng so sánh trực tiếp giữa hạt lựu đỏ và hạt lựu hồng nhạt ở người vẫn còn hạn chế. Vì vậy, chưa có cơ sở để cho rằng cứ lựu có màu đỏ đậm là tốt hơn lựu có màu nhạt hơn.

Màu sắc không quyết định giá trị dinh dưỡng của hạt lựu. Ảnh minh họa AI.

2. Chọn hạt lựu màu nào làm đẹp da tốt hơn?

Nếu chỉ quan tâm riêng đến hiệu quả làm đẹp da, hạt lựu đỏ đậm tốt hơn cho làn da so với hạt lựu hồng nhạt. Sự khác biệt về công dụng làm đẹp giữa hai loại nằm ở các điểm chính sau:

- Sắc tố anthocyanin cao hơn: Màu đỏ đậm ở hạt lựu được tạo ra bởi anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm polyphenol. Hàm lượng anthocyanin càng cao thì khả năng trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia UV và làm chậm quá trình lão hóa càng tốt.

- Tăng cường sản sinh collagen: Lượng polyphenol dồi dào trong lựu đỏ giúp bảo vệ sợi collagen và elastin khỏi bị phá hủy, hỗ trợ da duy trì độ đàn hồi, săn chắc và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

- Tái tạo và làm sáng da: Lựu đỏ đậm chứa lượng axit ellagic cao hơn, hỗ trợ ức chế quá trình sản sinh sắc tố melanin, giúp làm mờ các đốm nâu, tàn nhang và làm đều màu da.

- Kháng viêm và giảm mụn: Nồng độ các hợp chất chống viêm cao hơn giúp làm dịu nốt mụn sưng đỏ, giảm tổn thương da do môi trường.

Ngoài ra, một chế độ ăn giàu rau củ và trái cây cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Để hỗ trợ làn da khỏe mạnh, cần kết hợp chế độ ăn cân đối với ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và đặc biệt là chống nắng đúng cách. Không có một loại quả nào có thể thay thế những yếu tố này.

3. Cách sử dụng hạt lựu hợp lý

Hạt lựu có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua không đường, yến mạch, salad và các loại hạt. Ăn hạt tươi giúp tận dụng cả nước, chất xơ và các hợp chất thực vật có trong quả.

Nên ưu tiên ăn lựu nguyên hạt thay vì thường xuyên uống nước ép: Quá trình ép có thể làm giảm lượng chất xơ, trong khi việc uống nhanh một lượng lớn nước ép khiến cơ thể dễ hấp thu nhiều đường tự nhiên hơn trong thời gian ngắn.

Không cần ăn quá nhiều lựu với kỳ vọng tăng hiệu quả chống oxy hóa hay lựu làm đẹp da: Có thể sử dụng lựu như một trong nhiều loại trái cây trong khẩu phần hằng ngày.

Người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát lượng carbohydrate nên chú ý khẩu phần, đặc biệt khi uống nước ép lựu. Với các sản phẩm chiết xuất hoặc thực phẩm bổ sung từ lựu, không nên tự sử dụng liều cao khi chưa tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Hạt lựu đỏ đậm thường có lợi thế về một số sắc tố chống oxy hóa, nhưng chưa đủ bằng chứng để khẳng định tốt hơn hoàn toàn hạt lựu hồng nhạt. Cả hai đều có thể là lựa chọn tốt trong chế độ ăn đa dạng, hợp lý...

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