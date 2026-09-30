Hạt Kiểm lâm Thanh An nỗ lực làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Thanh An tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp cho người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thanh An cho biết: Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Thanh An đã tập trung chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường bám sát cơ sở, chủ động tham mưu UBND các xã chỉ đạo điều hành công tác lâm nghiệp. Địa bàn do Hạt quản lý có nhiều hoạt động kiểm tra, khảo sát liên quan đến đất lâm nghiệp như các dự án trồng mắc ca, cà phê, trang trại chăn nuôi hay hạ tầng giao thông, quốc phòng. Chúng tôi chủ động phối hợp kiểm tra hiện trạng thực địa ngay từ đầu cùng các ngành, lực lượng biên phòng, quân sự và doanh nghiệp.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng chức năng, đơn vị đã tổ chức 19 buổi tuyên truyền trực tiếp Luật Lâm nghiệp cho 1.133 lượt người dân. Công tác tuần tra, kiểm tra rừng duy trì thường xuyên với 213 lượt tuần tra, thu hút 724 lượt người tham gia. Đáng chú ý, toàn vùng đã kiện toàn 110 tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cấp thôn, bản, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đã đạt 55,06%; vừa tạo không gian phát triển kinh tế, vừa quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng lợi dụng dự án để lấn chiếm đất rừng. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm kiên quyết tham mưu xử lý dứt điểm các vi phạm.

Cùng với công tác phòng ngừa, việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được thực hiện chặt chẽ dựa trên dữ liệu ảnh vệ tinh. Kiểm lâm địa bàn đã kiểm tra ngoài thực địa 191/219 điểm biến động tăng rừng và 603/750 điểm giảm rừng do Chi cục Kiểm lâm cung cấp; hoàn thành 100% việc kiểm tra các điểm do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng rà soát. Đơn vị quản lý tốt 66 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã với 2.859 cá thể, đảm bảo 100% nguồn gốc hợp pháp. Nhờ làm tốt công tác địa bàn, trong quý chỉ phát hiện 3 vụ vi phạm lâm nghiệp.

Xã Thanh An có hơn 1.200ha đất lâm nghiệp, địa hình phức tạp và đan xen tập quán canh tác nương đồi lâu đời. Để làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã đã triển khai đồng bộ giải pháp sát thực tế; từ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền pháp luật đến kiên quyết xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Bà Thẩm Thị Oanh, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Thanh An cho biết: Thời gian qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm, công an xã và chính quyền địa phương, chúng tôi đã đổi mới phương pháp tuyên truyền, xuống tận bản họp dân để phổ biến pháp luật và vận động bà con tố giác hành vi phá rừng. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng lập tức có mặt xử lý nghiêm và cưỡng chế nhổ bỏ cây trồng trái phép. Nhờ đó, ý thức của người dân đã nâng lên rõ rệt; bà con tích cực tham gia các tổ PCCCR và đồng hành cùng kiểm lâm trong các chuyến tuần tra rừng sâu.

Thời gian tới là cao điểm mùa khô với nguy cơ cháy rừng và vi phạm lâm nghiệp gia tăng, Hạt Kiểm lâm Thanh An tiếp tục phối hợp với UBND các xã quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có, diện tích rừng mới tăng và diện tích chưa giao, chưa cho thuê. Song song với đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng năm 2026 và giữ vững màu xanh bền vững cho những cánh rừng nơi lòng chảo Điện Biên.