Hạt Kiểm lâm Lâm Hà: 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

Hạt Kiểm lâm Lâm Hà tiếp nhận 92 hồ sơ thủ tục hành chính, gồm 70 hồ sơ trực tuyến và 22 hồ sơ trực tiếp; tất cả đều được giải quyết đúng thời gian quy định

Theo kết quả kiểm tra được thực hiện từ ngày 19/8 đến 10/9/2026, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà đã hoàn thành 28/38 nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra trong kế hoạch năm 2026. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, với 21/21 công chức tham gia cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, đến ngày 18/8/2026, Hạt đã ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt 314,25 triệu đồng và 2 quyết định buộc khắc phục hậu quả. Toàn bộ 16 quyết định xử phạt đã được đôn đốc thi hành, số tiền thu đạt 314,36 triệu đồng, tương đương 100%.

Đáng chú ý, trong kỳ kiểm tra, Hạt tiếp nhận 92 hồ sơ thủ tục hành chính, gồm 70 hồ sơ trực tuyến và 22 hồ sơ trực tiếp; tất cả đều được giải quyết đúng thời gian quy định. Đơn vị không ghi nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết.

Công tác chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Hạt đã sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý, điều hành và chuyên môn; thực hiện ký số 396/402 văn bản phát hành, đạt 98,5%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng chỉ ra một số hạn chế như Hạt chưa có sáng kiến, giải pháp nổi bật về cải cách hành chính; việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn thực hiện bằng hồ sơ giấy và chưa thường xuyên cung cấp tin, bài về CCHC, hoạt động của đơn vị.

Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Lâm Hà tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục trên hệ thống trực tuyến, nâng cao tỷ lệ ký số lên 100% đối với văn bản không thuộc diện bí mật nhà nước, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Hạt Kiểm lâm Lâm Hà được yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế và báo cáo kết quả về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 15/10/2026./.