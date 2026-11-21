Trở về cộng đồng sau thời gian cai nghiện hoặc chấp hành án phạt tù, không ít trường hợp phải đối mặt với những khó khăn trong tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống. Thiếu vốn sản xuất, không có nghề nghiệp phù hợp, cùng mặc cảm về quá khứ và định kiến xã hội khiến con đường tái hòa nhập của họ thêm nhiều trở ngại.

Thực tế tại Lào Cai cho thấy, trong tổng số 8.669 người thuộc các nhóm: chấp hành án hình sự tại cộng đồng, tái hòa nhập cộng đồng, có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy, đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone và đang được quản lý sau cai ngoài xã hội, có 4.580 người chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định, chiếm khoảng 52,9%.

Công an tỉnh Lào Cai quan tâm, hỗ trợ người nghiện sau cai, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Những con số trên cho thấy khoảng trống lớn về việc làm và sinh kế đối với nhóm người đang trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nguy cơ tái nghiện, tái phạm vẫn hiện hữu. Từ thực tế đó, Công an tỉnh Lào Cai triển khai mô hình “Hạt giống xanh - Vườn nhân ái”, huy động sự chung tay của chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, tổ chức tín dụng và cộng đồng, nhằm tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ có cơ hội học nghề, tìm việc làm, phát triển kinh tế và từng bước tự chủ cuộc sống.

Anh Hồng được công an cơ sở thường xuyên động viên tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Trở về sau thời gian điều trị cai nghiện bắt buộc, anh Nguyễn Thanh Hồng ở thôn 8, xã Yên Bình được Công an xã Yên Bình kết nối, giới thiệu vào làm công nhân tại Công ty TNHH Hoàng Gia.

Những ngày đầu đi làm, việc thích nghi với môi trường lao động và vượt qua mặc cảm về quá khứ không dễ dàng. Tuy nhiên, sự động viên, quan tâm thường xuyên của cán bộ công an cơ sở cùng sự chia sẻ, tạo điều kiện từ phía doanh nghiệp đã giúp anh dần ổn định công việc, lấy lại sự tự tin.

Anh Hồng chia sẻ: “Trước đây tôi từng lầm lỡ, sa ngã vào con đường nghiện ngập, gia đình không nhờ được việc gì. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi đi làm mỗi tháng lương khoảng 15 triệu đồng, vừa đỡ gia đình, vừa tích cóp để trả nợ”.

Không chỉ có anh Hồng, tại Công ty TNHH Hoàng Gia có tới 7 trường hợp người nghiện sau cai, người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng đang được hỗ trợ tạo việc làm.

Không chỉ có anh Hồng, tại Công ty TNHH Hoàng Gia còn có 7 trường hợp là người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù đang được doanh nghiệp tạo điều kiện làm việc, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Công ty TNHH Hoàng Gia - chị Tạ Thị Thơm chia sẻ: “Chúng tôi không phân biệt đối xử với người tái hòa nhập cộng đồng hay người bình thường. Quan trọng là ai làm được việc. Tuy nhiên, với những trường hợp đặc biệt chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm, hỏi han để động viên họ làm tốt hơn, giúp họ xoá bỏ mặc cảm.”

Nhiều trường hợp sau cai nghiện được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Cùng với việc hỗ trợ người sau cai nghiện, người chấp hành xong án phạt tù tìm kiếm việc làm, Công an tỉnh Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ người từng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; phổ biến các chính sách vay vốn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Đồng thời, lực lượng Công an kết nối với 440 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để khảo sát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực như sản xuất, chế biến nông, lâm sản; giày dép; khai thác, chế biến khoáng sản; xây dựng; vận tải; dịch vụ lưu trú; bán hàng và vận chuyển máy móc...

Công an tỉnh Lào Cai tư vấn cho 152 trường hợp tham gia học nghề và 64 trường hợp vay vốn phát triển kinh tế.

Không chỉ kết nối việc làm, hỗ trợ học nghề và vay vốn, Công an tỉnh Lào Cai còn thường xuyên theo dõi quá trình tham gia mô hình, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ bỏ việc, bỏ học nghề hoặc sử dụng vốn vay không đúng mục đích để động viên, hỗ trợ.

Đến nay, đã có 90 đối tượng trong mô hình được kết nối việc làm thành công với mức thu nhập từ 3 triệu đồng đến 15 triệu đồng; tư vấn và đăng ký cho 152 người tham gia học nghề tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Bộ Công an và hỗ trợ 64 trường hợp vay vốn từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với tổng số tiền giải ngân là hơn 6 tỷ đồng.

Thượng tá Đào Mạnh Trường - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Lào Cai được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an phường tổ chức triển khai các hoạt động của mô hình “Hạt giống xanh - Vườn nhân ái”. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động nắm hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, trình độ tay nghề, sức khoẻ và nhu cầu việc làm của từng người, quan tâm những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu sự hỗ trợ của gia đình hoặc có nguy cơ tái sử dụng trái phép chất ma tuý; khảo sát, kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để vận động tiếp nhận lao động. Cùng với đó, hướng dẫn các trường hợp tiếp cận vốn vay ưu đãi theo quy định.”

Mô hình "Hạt giống xanh - Vườn nhân ái" mở thêm cánh cửa để những người từng lầm lỡ làm lại cuộc đời.

Gắn với lộ trình xây dựng xã, phường không ma túy, tỉnh Lào Cai xác định công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm phải đi đôi với phòng ngừa từ cơ sở, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sau cai và chủ động hạn chế các điều kiện phát sinh tệ nạn ma túy. Với ý nghĩa đó, mô hình “Hạt giống xanh – Vườn nhân ái” cần tiếp tục được củng cố, mở rộng với sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và chính quyền cơ sở; quan tâm hơn nữa đến những trường hợp khó khăn, thiếu điểm tựa gia đình, có nguy cơ tái nghiện, tái phạm; góp phần xây dựng Lào Cai bình yên, không ma túy.

Mô hình “Hạt giống xanh - Vườn nhân ái” đặt mục tiêu hằng năm, 100% các đối tượng trên địa bàn được phổ biến, tư vấn về chính sách, pháp luật, tuyên truyền về hoạt động của mô hình và được lập hồ sơ quản lý, theo dõi, giúp đỡ. Đặc biệt, đối với các đối tượng thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng: Phấn đấu đến hết năm 2027 có từ 50% trở lên số đối tượng được hỗ trợ, kết nối tạo việc làm, học nghề thành công; từ năm 2028 trở đi, tỷ lệ này tăng từ 10% trở lên mỗi năm, phấn đấu đến năm 2030 đạt từ 80% trở lên. Đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người có tiền sử liên quan đến ma túy: Phấn đấu đến hết năm 2027 có từ 17,5% trở lên số đối tượng được hỗ trợ, kết nối tạo việc làm, học nghề thành công; từ năm 2028 trở đi, tỷ lệ này tăng từ 2,5% trở lên mỗi năm, phấn đấu đến năm 2030 đạt từ 25% trở lên.