Minh họa: Lý Long

Đơn vị bạn đóng quân bên núi Con Voi đã đồng thuận xuất kho năm tạ gạo. Bản đồ địa hình núi rừng thâm u trước mặt mọi người. Lính trinh sát phải dẫn đường tắt xuyên qua cánh rừng già xanh nghịt. Dòng suối sâu, mùa mưa nước ngập tràn bờ. Trung đội bộ binh cõng gạo sẽ đối đầu với cản ngại cam go.

Trung sĩ Tâm đoán tình hình chắc là gay go rồi! Chiều nào cũng như chiều nào. Lính trung đoàn ngóng cổ chờ tiếng máy xe thân quen. Thượng sĩ Tấn lái xe GMC của trung đoàn. Xe chuyển quân, chở hàng thực phẩm, vũ khí, quân dụng. Xe cấp cứu thương binh, bệnh binh, chở bộ đội đi phép. Cả trung đoàn ai cũng khoái mến thượng sĩ Tấn. Đôi mắt sáng tinh, cằm vuông cương nghị, dáng nghệ sĩ tài hoa.

Tâm vét kho, cẩn thận dùng cái rổ nhỏ gom gạo mọt, sàng sẩy bụi đất, được chừng hơn chục ký. Anh chia phần gạo, phát cho các đại đội. Mỗi đơn vị tới nhận chừng vài ký gạo để nấu cháo. Lính trung đoàn xì xụp ăn cháo để xoa dịu cơn đói. Cũng còn may là có đủ muối hột.

Trong hai tuần trung đoàn hết gạo. Lính bóp bụng nhịn đói cũng phải ôm súng thay phiên gác đêm. Sĩ quan tham mưu kiểm tra thường xuyên trên các điểm chốt phòng thủ. Giao thông hào quanh trung đoàn luôn có các đại đội bộ binh trực chiến. Lệnh nghiêm ngặt cấm bộ đội không được vào phum, đem quân trang đổi thực phẩm với người dân Campuchia.

Xe tải đi nhận gạo đã nửa tháng rồi mà không thấy về. Tin tức chiến sự bàn tán bên lề, lính trung đoàn nghe não lòng. Quân địch phục kích xe tải chở gạo trên đường về doanh trại. Tàn quân Pôn Pốt chui rúc trong hốc núi. Chờ đêm tối chúng vác súng mò ra đường chặn xe bò dân Campuchia cướp gạo. Ông già bà cả có chút gạo bị chúng cướp mất, ngồi khóc mếu ven đường mòn.

Rừng biên giới chiều buồn hoang liêu. Vệt nắng lay lắt bên đồi. Lính tuần đường xong ca cuối ngày. Trục giao thông độc đạo nối kết các đơn vị của sư đoàn. Những dấu giày ven rừng rồi cũng bị xóa bởi cơn mưa đêm. Không ai biết bên kia đồi đá có vài bóng áo đen lầm lũi xuyên rừng trong bóng chiều tà. Màn đêm dần buông xuống. Sự hung hiểm, tàn độc chực chờ bổ xuống. Tàn quân Pôn Pốt bị đói khát, chợt nghe tiếng xe tải. Đội hình bọn phục kích giăng ra.

Thượng sĩ Tấn căng mắt nhìn theo luồng sáng pha đèn, thấy rõ tên áo đen vác khẩu B40 hướng trái đạn về anh. Vài tên khác từ trong rừng xông ra. Bền vội nâng khẩu AK ngang tầm, bật khóa an toàn. Anh ngắm tên địch, bóp cò súng, nổ mấy loạt đạn. Tấn xoay vô lăng. Khối thép đen sì uốn lượn như điệu múa kỳ lạ. Trái đạn đỏ lừ bay sượt thùng xe rồi vang tiếng nổ kinh hồn. Hàng loạt đạn nhọn đì đùng găm vào thân thể thượng sĩ Tấn và binh nhất Bền. Máu đổ trên mặt Tấn. Máu tuôn trên vai Bền. Tấn vẫn dấn chân ga. Chiếc GMC trừng mắt, giận dữ, gầm thét, dằn xóc đường gập ghềnh. Những bao bố đầy gạo trong thùng xe bị mảnh đạn phá thủng. Gạo đổ xuống chảy thành dòng phía sau xe, kéo vệt trắng óng ánh trên đường mòn. Xe đã vượt xa bọn phục kích. Phía trước xe là dòng sông.

Thượng sĩ Tấn gục đầu trên vô lăng. Tia máu đỏ phun đẫm ghế lái trong ca bin. Bàn tay anh gắng sức tàn đẩy binh nhất Bền ra khỏi cánh cửa xe. Bền rơi huỵch xuống đất. Bánh xe trườn sát sạt vai áo đẫm máu cày trên vạt bùn. Bền lê người qua vạt cỏ tranh.

Bầu trời đêm muôn ánh sao mờ tỏ. Chiếc GMC không còn người điều khiển, loạng choạng bươn ra bờ dốc bên dòng sông Seng. Binh nhất Bền đau đớn, tuyệt vọng, quỳ thụp xuống. Mắt anh mờ tối trước cảnh tang thương. Chuyến xe tải gạo rơi ụp xuống, bị dòng sông cuộn sóng ngầu đục nuốt chửng. Bọt khí ùng ục sôi lên, rồi biến mất tăm giữa muôn trùng đợt sóng.

Trong cơn đói, binh nhất Hào kể chuyện cây lúa mẹ. Trong truyện cổ tích dân gian, hạt lúa to như trái dừa. Chỉ một hạt lúa, tách vỏ, lấy gạo nấu cơm cho một tiểu đội ăn no. Đồng đội bóp bụng, lắng nghe truyện. Hào nói hạt lúa to, mà có ý, có tình, biết thương yêu, biết làm việc. Hạt lúa biết lăn vô bếp dâng tặng cho người. Đồng đội nghe Hào kể chuyện, suy ngẫm, gắng cười vui, tạm quên cơn đói.

Khi con người siêng ăn, nhác làm, hạt lúa to hờn giận, buồn rầu, tan nát cõi lòng, vỡ thành ra nhiều hạt. Hào đoán chắc đó chính là nguồn gốc của lúa mẹ. Cha mẹ Hào giữ gìn hạt lúa giống trong vỏ bầu già. Mưa về thấm đất, người Hrê đeo bầu lên rẫy tỉa lúa mẹ. Hạt lúa bén rễ, nảy mầm lớn lên thành cây lúa, trổ bông được trăm hạt lúa. Năm phần lúa để ăn. Ba phần lúa dành nấu rượu cần. Hai phần lúa để làm giống cho mùa sau.

Hào khoe quyển sách lịch sử Việt Nam có hình trống đồng Ngọc Lũ, khắc hoa văn hình đôi trai gái ôm chày giã cối lúa. Hào nói tổ tiên của mình đó! Minh chứng xác thực rõ ràng. Hào kể đêm hội cồng chiêng, bon làng rộn ràng xúm quanh đống lửa. Rượu cần ủ men lá với lúa mẹ thơm ngát. Trai gái múa hát, xoay cần rượu thắm môi, mắt long lanh đưa tình.

Cơm lúa mẹ thơm ngon. Tuốt lúa khô khén đem về. Bạn tình cùng nhau giã lúa bằng cối chày gỗ. Gạo lứt màu đỏ hồng. Nấu cơm mới tỏa mùi thơm nức mũi. Hào ăn mười chén không biết no. Đồng đội nghe, tứa nước miếng đầy miệng. Trí óc tưởng tượng miền quê hương, gia đình của mỗi người. Sao mà thương, sao mà nhớ một bữa cơm đoàn viên!

Trung sĩ Tâm thả nỗi nhớ trôi bồng bềnh về quê nhà. Tâm nhớ vụ gặt lúa mùa ở quê nhà Hàm Thuận. Ba má Tâm gieo mạ, cấy giống nếp bầu. Chăm sóc sáu tháng ròng. Tháng chạp ruộng khô nẻ là lúa nếp chín vàng rực đồng. Cây lúa nếp bầu thân dài như mái tóc thôn nữ nghiêng bay trong gió tết. Hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp ruộng đồng.

Tâm kể chuyện đua trâu giựt giải thưởng bánh tét. Cô Nhuỵ mười tám tuổi xuân thì sắc hương phơi phới. Cô nàng đảm đang, gói bánh tét bằng nếp bầu làm giải thưởng. Đòn bánh tét bự như bắp chân trai cày. Nhân bánh là đậu xanh với thịt heo ba chỉ. Tâm nói ăn miếng bánh tét ngon lành đó là ôm trọn vào lòng tình yêu quê hương tha thiết.

Tâm khoe tấm hình Nhuỵ xinh tươi như nụ hoa xuân. Mặt sau tấm hình, Nhuỵ viết nắn nót: “Em vẫn đợi anh về”. Nỗi nhớ da diết len vào trong tim. Tâm mãi ôm nhớ giấc mơ có hình ảnh đẹp lung linh. Tâm ôm eo lưng Nhuỵ cưỡi trâu bay trên đồng lúa chín vàng rực. Đám cưới quê, Tâm Nhuỵ xúng xính lụa là. Đoàn người diễu trên bờ mương nước như rồng lượn.

Trung sĩ Tâm nhận ra rằng tất thảy đồng đội anh đều là nông dân. Mỗi người có một làng quê, thửa ruộng, khu vườn. Bóng hình những người thân yêu theo chân bộ đội trên nẻo đường chinh chiến. Anh hình dung có sợi dây vô hình mà chắc bền ràng buộc trái tim người lính với những làng quê Việt Nam.

Hạ sĩ Tường - vệ binh kể nhà anh ở Hòa Bình có ba mẫu ruộng. Nơi đó, miền đồng bằng sông Hồng là cái nôi của nền văn minh lúa nước. Ruộng phù sa ngập tới bắp chân. Giống lúa IR năng suất cao. Gia đình Tường sản xuất vụ đông xuân được hai mươi tấn thóc, nộp thuế đất nông nghiệp hai mươi lăm phần trăm sản lượng là năm tấn thóc.

Tường đi bộ đội, vào trung đoàn chủ lực bảo vệ biên giới Tây Nam. Thì anh biết thuế đất nông nghiệp là nguồn lương thực dự trữ, dùng để nuôi quân đánh giặc, bảo vệ đất nước. Nếu Tường cứ ru rú, quẩn quanh ở nhà thì làm sao mà biết. Tường viết thư kể với Minh vợ anh rằng: “Nơi chiến trường gian lao đang cần lắm sự yểm trợ vật chất và tinh thần của hậu phương. Em yêu hãy gắng lên! Anh biết hạt gạo thấm đẫm mồ hôi công sức của quê hương gửi đến chiến trường, là tấm lòng của Nhân dân yêu thương người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc”.

Mưa dồn dập hai ngày liền. Suối dâng nước ngập tràn bờ. Rừng khộp âm u mờ mịt trong mưa. Trung đội vận tải kẹt lại bên bờ suối. Gạo đã nhận được gói kín trong bọc ni lông. Người lính phải chịu ướt dầm lạnh buốt. Đêm mưa rừng mịt mùng thăm thẳm. Bức điện mật được gửi đi trong hoàn cảnh gian lao.

Trung đoàn trưởng Toàn không ngủ. Ông canh thức cùng lính của ông. Ông đau thắt ruột, nhận tin dữ. Binh nhất Hạnh cõng ba mươi ký gạo vượt suối bị lũ cuốn. Tình huống xảy ra bất ngờ. Khi Hạnh níu dây bơi qua suối, bị cành cây to trôi theo nhấn chìm. Cả đội phải chờ ngớt mưa, nước lũ rút bớt, theo bờ suối tìm thấy xác Hạnh vắt trên ngọn tre. Mong mau sáng, ngày mai trời tạnh ráo. Niềm hi vọng dần rựng ánh hồng phía chân trời.

Đại đội công binh đóng quân nơi bờ sông Seng đã trục vớt chiếc GMC. Thi hài thượng sĩ Tấn được chuyển về an táng ở nghĩa trang sư đoàn. Mọi người buồn đau tiếc thương đồng đội. Lưu lại trong trí nghĩ mỗi người hình bóng người chiến sĩ lái xe của trung đoàn. Binh nhất Bền bị thương, thủng bụng, gãy tay, điều trị ở quân y viện. Những bao gạo ướt được vớt lên, trang trải ra bạt. Gạo trắng phơi nắng lấp lóa trên bờ sông.