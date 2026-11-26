Không còn quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", những năm gần đây, người dân nhiều vùng quê xứ Lạng đã chuyển đổi tư duy, biến chính những nếp nhà sàn truyền thống, phong tục tập quán và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thành sinh kế bền vững. Phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) đang trở thành "đòn bẩy" kép: vừa giúp đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, vừa thổi luồng sinh khí mới làm thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn.