'Hạt gạo làng ta' – Lời ca mộc mạc tôn vinh hồn quê Việt tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Tiết mục “Hạt gạo làng ta” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” gợi lên hình ảnh làng quê Việt Nam bình dị, thân thương cùng những giọt mồ hôi, công sức của người nông dân làm nên hạt gạo. Qua giai điệu giàu cảm xúc, tiết mục tôn vinh vẻ đẹp lao động, tình yêu quê hương và những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hat-gao-lang-ta-loi-ca-moc-mac-ton-vinh-hon-que-viet-tai-muon-sac-viet-nam-1767645.html