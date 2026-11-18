Chương trình được triển khai qua ba vòng tuyển chọn. Vòng 1 “Khởi động” bắt đầu từ ngày phát động 15/11 đến 31/12/2026, tuyển chọn 30 ứng cử viên vào vòng tiếp theo từ những người đăng ký và gửi video thể hiện một tác phẩm của Trịnh Công Sơn.

Vòng 2 - “Dấu ấn” được tổ chức từ ngày 1/1/2027 đến 28/2/2027 để 30 ứng cử viên được chọn của vòng 1 kể câu chuyện âm nhạc của riêng mình, kết hợp hát hoặc biểu diễn sáng tạo một tác phẩm Trịnh Công Sơn. Từ đây, 10 gương mặt xuất sắc sẽ được lựa chọn bước vào đêm Gala chung kết.

Ban sơ khảo 2 vòng tuyển chọn này là: nhà biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, nhà tổ chức Quang Thành và nhạc sĩ Dương Trường Giang.

Vòng 3 - vòng cuối cùng của chương trình có tên gọi “Tỏa sáng” diễn ra trong đêm Gala chung kết ngày 4/4/2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự biểu diễn trực tiếp của 10 ứng viên chọn từ vòng 2.

Đêm Gala có sự tham gia của các cố vấn nghệ thuật danh dự là các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng, dự kiến có nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một số gương mặt danh ca đã thể hiện thành công các ca khúc nhạc Trịnh qua các thời kỳ cùng các thành viên ban tuyển chọn và những văn nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ khách mời.

Chương trình dự kiến trao hai giải thưởng chính, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng, bao gồm: Giải Giọng hát hay nhạc Trịnh của năm, Giải Giọng hát và biểu diễn sáng tạo nhạc Trịnh của năm cùng 8 Giải Danh dự trị giá 10 triệu đồng mỗi giải dành cho các ứng cử viên trong Top 10 chung kết. Đặc biệt, Ban tổ chức cũng trao một Giải Giọng hát nhạc Trịnh được yêu thích nhất từ bình chọn trực tuyến của khán giả, có giá trị 50 triệu đồng.

“Hát cùng Trịnh - Viet Legacy Awards 2027” do Dự án Phát triển di sản Việt tổ chức với sự ủng hộ và đồng hành của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Theo nhà tổ chức - nghệ sĩ Quang Thành, Giám đốc sáng tạo chương trình, âm nhạc Trịnh Công Sơn chưa bao giờ là câu chuyện của quá khứ. Mỗi lần nghe một ca khúc của Trịnh Công Sơn, anh lại cảm nhận rõ hơn sự trân trọng, nhiệt huyết và trách nhiệm đối với cuộc sống, con người và quê hương.

Điều khiến anh trăn trở là làm thế nào để những giá trị di sản âm nhạc ấy tiếp tục sống cùng và sống với người trẻ hôm nay bằng chính cách cảm nhận cùng ngôn ngữ nghệ thuật của người trẻ hôm nay.

“Hãy hát đi, đừng e ngại…”, cùng từ lời nhắn gửi ấy của cố nhạc sĩ, các nhà tổ chức đã có ý tưởng và bắt tay vào triển khai cuộc hội ngộ những thế hệ yêu nhạc Trịnh trong hành trình “Hát cùng Trịnh” - Viet Legacy Awards 2027. Chương trình như một lời mời gọi những người yêu nhạc Trịnh ở nhiều thế hệ cùng cất tiếng hát, kể câu chuyện của mình qua di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Hơn nửa thế kỷ qua, âm nhạc Trịnh Công Sơn đã đi qua nhiều thế hệ, nhiều không gian và những biến chuyển của đời sống. Mỗi ca khúc, qua thời gian, dường như lại có thêm một đời sống mới trong tâm hồn người nghe.

Những người tổ chức “Hát cùng Trịnh” mong muốn những ca khúc của người nhạc sĩ tài hoa tiếp tục được hát lên, không chỉ bằng ký ức của những người đã từng sống cùng một thời nhạc Trịnh, mà còn bằng cảm xúc và ngôn ngữ nghệ thuật của những người trẻ hôm nay.

Đó cũng là điều khiến cuộc tuyển chọn “Hát cùng Trịnh” mang một ý nghĩa riêng. Chương trình không giới hạn đối tượng tham gia trong những ca sĩ chuyên nghiệp hay những giọng hát đã được công chúng biết đến. Cánh cửa được mở rộng cho tất cả những người yêu nhạc Trịnh, những tài năng trẻ, những người Việt Nam ở trong và ngoài nước, từ 16 tuổi trở lên.