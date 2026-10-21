Harvard trả lương giáo sư bao nhiêu?

Giáo sư Dean Williams tại Đại học Harvard. Ảnh: Harvard.

Giáo sư chính thức tại Đại học Harvard (Mỹ) có mức lương trung bình 293.619 USD/năm, trong khi phó giáo sư nhận khoảng 176.247 USD/năm. Đây là số liệu năm 2025 được công bố trên Academic Jobs vào tháng 4/2026 vừa qua.

Harvard trả lương ra sao?

Theo Academic Jobs, mức lương trung bình của giảng viên Harvard ở tất cả chức danh đạt 223.353 USD/năm, tăng 5,39% so với năm trước. Trong đó, thu nhập của giáo sư chính thức tăng 6,39%, lên 293.619 USD; phó giáo sư tăng 1,3%, lên 176.247 USD.

Các vị trí giảng dạy khác cũng có mức thu nhập đáng chú ý. Academic Jobs ghi nhận giảng viên nhận trung bình 132.002 USD/năm, trong khi nhân sự ở vị trí cố vấn có mức lương khoảng 86.360 USD.

Những con số này phản ánh sự khác biệt về chức danh trong hệ thống học thuật Mỹ. Phó giáo sư và giáo sư chính thức thường có nhiều kinh nghiệm, đồng thời đảm nhiệm các vai trò quan trọng trong giảng dạy, nghiên cứu và hoạt động học thuật.

Tuy nhiên, mức lương theo chức danh không đồng nghĩa mọi giảng viên cùng cấp bậc đều nhận số tiền giống nhau. Thu nhập thực tế có thể thay đổi theo lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm, đơn vị công tác và các khoản bổ sung.

Không riêng Academic Jobs, Indeed cũng từng thông tin về mức lương của những người giảng dạy tại Harvard. Indeed lưu ý các con số của nền tảng là ước tính dựa trên thông tin do bên thứ ba cung cấp và tin tuyển dụng, phục vụ mục đích so sánh tham khảo.

Theo đó, giáo sư nhận trung bình khoảng 209.587 USD/năm, ước tính từ 87.000 USD đến 382.000 USD. Dữ liệu này được cập nhật mới nhất vào tháng 9/2026.

Cũng theo Indeed, phó giáo sư Harvard nhận trung bình 174.436 USD/năm, trong khi mức lương giảng viên được nền tảng này ước tính khoảng 44.598 USD/năm.

So với mặt bằng chung tại Mỹ, thu nhập của giảng viên Harvard ở nhóm cao. Khảo sát của Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ (AAUP) cho năm học 2025-2026 ghi nhận mức lương trung bình của giáo sư chính thức tại các cơ sở giáo dục tham gia khảo sát là 163.836 USD/năm. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức được Academic Jobs và Indeed ghi nhận tại Harvard.

Đại học Harvard. Ảnh: Harvard.

Tổng thu nhập có thể lên tới triệu USD

Bên cạnh chức danh, lĩnh vực chuyên môn và đơn vị công tác cũng tạo ra khác biệt về thu nhập giữa các giảng viên Harvard.

Theo Academic Jobs, giảng viên trường Kinh doanh Harvard có thể đạt tổng thu nhập hơn một triệu USD/năm. Trang này từng nêu dẫn chứng về giáo sư Paul M. Healy và giáo sư Herman B. Leonard. Hồ sơ thuế của hai người này chỉ thấy mức thu nhập lần lượt khoảng 1,97 triệu USD và 1,89 triệu USD.

Các khoản thu nhập này không chỉ là tiền lương cơ bản của mọi giáo sư trường kinh doanh. Tổng thu nhập có thể bao gồm những khoản ngoài lương, mức chi trả còn tùy thuộc nhiệm vụ và nguồn thu cụ thể.

Ở các lĩnh vực khác, chẳng hạn khoa học xã hội và nhân văn, mức lương có thể thấp hơn. Giảng viên thuộc các trường y cũng có thể có nguồn thu bổ sung từ hoạt động lâm sàng.

Cơ chế trả lương của Harvard cũng cho phép giảng viên nhận thêm thu nhập từ một số nguồn tài trợ nghiên cứu, tùy điều kiện của từng khoản tài trợ và quy định nội bộ.

Ngoài tiền lương của năm học, giảng viên có thể nhận thêm khoản chi trả từ các khoản tài trợ nghiên cứu liên bang hoặc phi liên bang, nếu đáp ứng đủ điều kiện. Theo quy định, tổng khoản lương bổ sung từ các nguồn này không được vượt quá mức tương đương 1/3 lương năm học trong mỗi năm.

Bên cạnh đó, gói đãi ngộ dành cho giảng viên Harvard có thể bao gồm bảo hiểm y tế, đóng góp hưu trí, quyền lợi hỗ trợ học phí cho người phụ thuộc và thời gian nghỉ nghiên cứu. Một số giảng viên cũng có thể nhận thu nhập từ hoạt động tư vấn hoặc chương trình đào tạo dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, tùy vị trí và quy định của trường.

Còn theo trang nhân sự chính thức của Harvard, trường xây dựng chính sách lương nhằm thu hút, giữ chân và ghi nhận đóng góp của nhân viên. Việc xác định mức trả lương có xét đến điều kiện thị trường, tính cạnh tranh và sự công bằng giữa các vị trí.