Harry Styles tưởng nhớ Liam Payne bằng ca khúc chưa từng công bố sau hai năm ngày mất

Trong đêm diễn tại Madison Square Garden ở New York (Mỹ) hôm 16/10, Harry Styles khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu giới thiệu ca khúc chưa phát hành mang tên What Is Enough. Đây là sáng tác anh viết dành cho người bạn thân Liam Payne khoảng hai năm trước. Việc lựa chọn thời điểm đặc biệt này để trình diễn ca khúc đã biến đêm nhạc thành dịp tưởng nhớ đầy cảm xúc dành cho người đồng đội quá cố của Harry Styles tại One Direction.

Trước khi cất giọng, Harry Styles dành thời gian chia sẻ về những người đã đồng hành, góp phần tạo nên sự nghiệp của mình. Nam ca sĩ bày tỏ niềm biết ơn khi có cơ hội biểu diễn tại một sân khấu mang nhiều ý nghĩa, đồng thời nhắc đến nỗi mất mát mà anh phải đối diện.

"Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được thực hiện những đêm diễn này ở New York. Có rất nhiều người trong cuộc đời tôi, những người bạn và những người từng làm việc cùng tôi, mà nếu không có họ, tôi đã không thể làm được điều này. Và hai năm trước, vào đúng ngày hôm nay, tôi đã mất đi một người bạn như thế", Harry Styles chia sẻ với khán giả.

Nam ca sĩ cũng thừa nhận trong số những người có mặt tại khán phòng, có thể nhiều người đang mang trong lòng nỗi đau vì mất đi người thân yêu. Từ đó, anh gửi gắm thông điệp giản dị nhưng giàu ý nghĩa: hãy quan tâm đến nhau, trở về nhà an toàn và đừng quên nói với những người mình yêu thương rằng họ quan trọng đến nhường nào.

Sau những lời tâm sự, Harry Styles giới thiệu ca khúc được viết cho Liam Payne. "Tôi sẽ hát một bài mà tôi đã viết cho người bạn của mình khoảng hai năm trước. Nếu mọi người thấy ổn, tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng vượt qua khoảnh khắc này. Ca khúc có tên What Is Enough", anh nói.

Với phần thể hiện mộc mạc, chủ yếu dựa trên âm thanh acoustic, What Is Enough mang đến không gian lắng đọng giữa đêm nhạc. Một câu hát trong ca khúc có đoạn: "Bạn nhảy cho đến khi mệt nhoài, giữa những vì sao phía trên, người bạn hiện diện giữa muôn vàn vệ tinh". Hình ảnh những vì sao và vệ tinh xa xôi gợi liên tưởng đến sự kết nối vẫn còn tồn tại ngay cả khi một người không còn hiện diện bên cạnh.

Dù chưa được phát hành chính thức, ca khúc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ sau khi những đoạn video ghi lại màn trình diễn được chia sẻ trên mạng xã hội. Đối với nhiều khán giả, ý nghĩa của What Is Enough không chỉ nằm ở giai điệu hay ca từ, mà còn ở câu chuyện phía sau sáng tác và thời điểm Harry Styles quyết định giới thiệu nó.

Hai năm sau sự ra đi của Liam Payne, nỗi mất mát vẫn là chủ đề nhạy cảm đối với những người từng yêu mến One Direction. Việc Harry Styles lựa chọn sân khấu lớn để lần đầu trình diễn một ca khúc riêng dành cho người bạn quá cố cho thấy anh vẫn dành một vị trí đặc biệt cho những ký ức về người đồng đội.

Màn tưởng nhớ cũng diễn ra trong khuôn khổ chuỗi 30 đêm diễn liên tiếp của Harry Styles tại Madison Square Garden, thuộc tour lưu diễn Together, Together gồm 50 đêm diễn, quảng bá album phòng thu thứ tư Kiss All the Time. Disco, Occasionally.. Chuỗi chương trình tại New York bắt đầu từ ngày 26/8 và dự kiến khép lại vào 31/10. Đây cũng là điểm dừng chân duy nhất tại Mỹ của tour diễn.

Trước đó, Harry Styles từng có 15 đêm diễn liên tiếp tại Madison Square Garden trong khuôn khổ Love On Tour. Việc trở lại địa điểm này với chuỗi chương trình quy mô lớn tiếp tục đánh dấu mối gắn bó giữa nam ca sĩ và một trong những sân khấu biểu diễn nổi tiếng của New York. Tuy nhiên, giữa những đêm nhạc được đầu tư hoành tráng, khoảnh khắc anh dành riêng để tưởng nhớ Liam Payne lại tạo nên dấu ấn đặc biệt bởi sự riêng tư và chân thành.

Liam Payne qua đời ngày 16/10/2024, ở tuổi 31, sau khi rơi từ ban công tầng ba của khách sạn CasaSur Palermo tại Buenos Aires, Argentina. Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ gây chấn động cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới, đồng thời khiến các thành viên One Direction bày tỏ nỗi đau và tiếc thương.

Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson và Zayn Malik đều từng dành những lời tưởng nhớ cho người bạn cũ. Năm thành viên lần đầu gặp nhau khi cùng tham gia chương trình The X Factor năm 2010. Dù không giành chiến thắng chung cuộc, họ được ghép thành One Direction và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhóm nhạc nam nổi bật nhất thập niên 2010. Nhóm tạm ngừng hoạt động từ năm 2016, sau đó các thành viên theo đuổi con đường âm nhạc riêng.

Dù sự nghiệp cá nhân đưa mỗi người đến những hướng đi khác nhau, mối liên kết giữa Harry Styles và Liam Payne vẫn mang ý nghĩa đáng kể. Trong quá khứ, Payne từng mô tả Styles là người có một “giác quan thứ sáu”, có thể nhận ra khi anh gặp khó khăn và chủ động liên lạc để hỏi thăm.

Tháng 3/2026, trong cuộc trò chuyện với Zane Lowe, Harry Styles cũng nhắc đến người bạn quá cố, mô tả Liam Payne là người “có trái tim nhân hậu nhất, người chỉ muốn trở nên xuất sắc”. Anh đồng thời chia sẻ những suy ngẫm về việc sống trọn vẹn hơn để tưởng nhớ những người đã ra đi.

Nếu cuộc trò chuyện ấy cho thấy cách Harry Styles nhìn lại mất mát bằng những lời tâm sự, thì What Is Enough mang đến một hình thức tưởng nhớ khác: đưa cảm xúc vào âm nhạc. Ca khúc chưa được công bố trước đó trở thành lời nhắn gửi riêng tư mà nam ca sĩ lựa chọn chia sẻ với khán giả đúng ngày giỗ thứ hai của người bạn thân.

Không có màn dàn dựng cầu kỳ hay những lời giới thiệu dài dòng, phần trình diễn tại Madison Square Garden tập trung vào giọng hát, giai điệu và câu chuyện phía sau sáng tác. Trong khoảnh khắc ấy, Harry Styles không chỉ xuất hiện với tư cách một nghệ sĩ trước hàng nghìn khán giả, mà còn là một người bạn đang nhớ về người đã khuất.

Hai năm sau ngày Liam Payne qua đời, What Is Enough trở thành lời tri ân được gửi đi qua âm nhạc. Ca khúc cũng nhắc nhở khán giả về một thông điệp mà Harry Styles đã chia sẻ trước khi trình diễn: hãy quan tâm đến những người xung quanh và đừng ngần ngại nói với họ rằng họ có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời mình.