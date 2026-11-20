Gần đây, HBO Max đã công bố một đoạn phim ngắn trích từ mùa 1 của Harry Potter bản truyền hình, dài khoảng hơn 1 phút. Đoạn phim này tái hiện bữa tiệc đầu năm học tại Đại Sảnh Đường, ngay sau lễ phân loại học sinh vào các Nhà.

Nguồn: HBO Max.

Mở đầu đoạn phim là cảnh các học sinh của Hogwarts, từ năm nhất đến năm cuối, đều hô vang nhiều lần “Dumbledore” - tên của thầy hiệu trưởng. Harry Potter (Dominic McLaughlin) và Ron Weasley (Alastair Stout) còn có một cuộc đối thoại nhỏ về cái sự “tẻn tẻn” của vị hiệu trưởng quyền năng và đáng kính.

Khi thầy Dumbledore búng tay một cái, đồ ăn thức uống ngon lành đột ngột xuất hiện trên bàn. Sau vài giây bất ngờ, các phù thủy nhí ngay lập tức nhảy vào bữa tiệc, háo hức lấp đầy chiếc bụng đói. Khi Harry định lấy thêm thức ăn thì chúng đột ngột biến mất, để rồi gần như ngay lập tức các món tráng miệng hiện ra.

Trong đoạn trích còn có cảnh thầy Dumbledore (John Lithgow) cùng cô McGonagall (Janet McTeer) nói chuyện với nhau về cậu bé Harry Potter. Cụ Dumbledore trêu rằng hẳn cô McGonagall rất vui khi Harry thuộc về Nhà Gryffindor do cô phụ trách. Cô McGonagall nhận xét Harry có những điểm giống với James Potter - người cha đã mất của cậu. Cụ Dumbledore bèn đáp lại rằng ngoại hình có thể đánh lừa người khác, bởi bản chất của Harry hoàn toàn là của riêng cậu.

Đoạn phim tuy chỉ dài hơn 1 phút nhưng đã thu hút rất nhiều sự chú ý, bàn luận, thậm chí gây ra tranh cãi suốt nhiều ngày liền giữa cộng đồng fan Harry Potter trên toàn thế giới.

Một số netizen thích thú với cách Harry Potter bản truyền hình mở rộng câu chuyện sang góc nhìn của các nhân vật khác thay vì chỉ bám sát những gì Harry nhìn thấy và nghe được. Điều đó đặc biệt hữu ích khi câu chuyện về sau sẽ dần hé lộ các bí mật lớn hơn về Chúa tể Hắc ám Voldemort hay lý do bố mẹ Harry qua đời…

Nguồn: HBO Max.

Cảnh thức ăn bất ngờ “nhảy” ra, xuất hiện trên mặt bàn trong Harry Potter bản truyền hình cũng được khen là bám sát truyện gốc. Chi tiết này cũng thể hiện rõ hơn sự hiện diện của phép thuật trong đời sống thường ngày của Hogwarts, chứ phép thuật không chỉ xuất hiện trong các lớp học hay các trận chiến.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít những bình luận chê rằng cảnh phim ở Đại Sảnh Đường thiếu vẻ lung linh và huyền ảo. Hàng nghìn chiếc nến lơ lửng thắp sáng Đại Sảnh Đường như trong truyện miêu tả đã biến mất trong bản phim truyền hình, thay vào đó là những chiếc đèn đặt trên bàn ăn.

Khi đặt cùng cảnh phim này với bản phim điện ảnh năm 2001, một số netizen nhận xét rằng Hogwarts của năm 2026 trông giống một trường học bình thường hơn là một ngôi trường phép thuật.

Trước đó, khi HBO tung ra trailer, cảnh thức ăn ở bàn tiệc bị mỉa mai là “lạm phát đã lan đến cả Hogwarts”, “Harry ăn như thế sao có đủ sức chống lại Voldemort”... Nay những lời chê này tiếp tục được nhắc lại. Bởi thức ăn xuất hiện trong cảnh phim được cho là kém phong phú hơn, không thịnh soạn bằng truyện miêu tả cũng như bản phim điện ảnh đã thể hiện.

Ngoài ra, còn có một nhóm khán giả lại bày tỏ rằng họ không thích việc các học sinh đồng loạt hô vang tên thầy Dumbledore. Họ chỉ ra rằng chi tiết này không hề có trong nguyên tác, và nhận xét rằng nó tạo cảm giác gượng gạo, thiếu tự nhiên, “bị ồn”.

Một số bình luận của netizen: “Đại Sảnh Đường trông kém lung linh hơn thật mà. Ai đọc truyện rồi cũng biết đây là một trong những không gian mang tính biểu tượng nhất của Harry Potter. Nó không chỉ là nơi ăn uống mà còn là nơi tạo nên cảm giác kỳ diệu về Hogwarts, về một trường học không giống bất kỳ đâu, khiến người ta chắc chắn rằng mình đang bước vào một thế giới khác.” “Cảnh hô vang tên thầy Dumbledore đúng là không có trong truyện, nhưng mà cảnh thức ăn đột ngột xuất hiện thì quá là chuẩn luôn. Làm đúng thì không được khen, nhưng làm lệch đi - dù cảnh đấy chỉ mấy giây thôi - thì lại bị chỉ trích nặng nề. Thành thật mà nói, tôi thấy mọi người chưa xem phim nhưng đã sớm quyết định sẽ ghét bỏ nó rồi.” “Tôi không có vấn đề gì với những cảnh phim được thêm vào, như cảnh các học sinh hô vang tên thầy Dumbledore. Nếu sao chép y hệt từng khung hình từ bộ phim cũ thì làm phiên bản mới để làm gì nữa?” “Ưu điểm, bản truyền hình đang đưa những tình tiết nhỏ từ truyện vào, mở rộng các góc nhìn ngoài góc nhìn của nhân vật chính. Khuyết điểm, về mặt hình ảnh vẫn chưa đủ lung linh, hoành tráng như kỳ vọng.” “Cảnh hô vang tên thầy Dumbledore ố-dề thật mà. Tôi không nghĩ chi tiết đó phù hợp.” “HBO có quyền xây dựng một Hogwarts khác, một Dumbledore khác chứ. Tôi nghĩ chỉ có vài phút, vài giây thì cũng không thể đánh giá được toàn bộ bộ phim.” “Những ngọn nến lơ lửng biến mất đúng là làm giảm đi giá trị của Đại Sảnh Đường, nhưng sự kỳ diệu khi các món ăn xuất hiện trên bàn thì thật tuyệt vời.”