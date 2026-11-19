Loạt phim truyền hình Harry Potter của HBO đang trở thành tâm điểm tranh luận sau khi một đoạn phim mới được công bố. Thay vì tạo nên sự phấn khích trước ngày ra mắt, những hình ảnh đầu tiên về trường phù thủy Hogwarts lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt liên quan đến ánh sáng, màu sắc và thiết kế bối cảnh.

Theo The Independent, đoạn phim ghi lại cảnh các học sinh Hogwarts tham dự bữa tiệc đầu năm học tại Đại sảnh đường. Hiệu trưởng Albus Dumbledore do John Lithgow thủ vai xuất hiện giữa không gian quen thuộc, trong khi các học sinh ngồi dùng bữa và trò chuyện. Đây vốn là một trong những bối cảnh mang tính biểu tượng của thương hiệu Harry Potter.

Đại sảnh đường Hogwarts trong phiên bản truyền hình Harry Potter của HBO gây tranh luận ngay khi những hình ảnh mới được công bố. Ảnh: HBO.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người chú ý lại là cách HBO tái hiện không gian này. Khác với đại sảnh rực rỡ ánh nến trong phiên bản điện ảnh năm 2001, hình ảnh mới sử dụng tông màu lạnh, ánh sáng dịu và độ tương phản thấp. Một bộ phận khán giả cho rằng lựa chọn hình ảnh khiến Hogwarts trở nên thiếu sức sống, không còn cảm giác kỳ ảo từng gắn liền với tuổi thơ của họ.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng về chất lượng hình ảnh. Một người nhận xét các nhân vật trông giống người tham gia sự kiện hóa trang hơn là những phù thủy thực sự. Người khác cho rằng khung cảnh quá tối, thiếu sự ấm áp và không tạo được cảm giác háo hức khi bước vào thế giới phép thuật.

Không gian Hogwarts bị một bộ phận khán giả nhận xét là thiếu màu sắc và cảm giác kỳ ảo so với phiên bản điện ảnh kinh điển. Ảnh: HBO.

Thậm chí, một khán giả còn chế giễu đoạn phim bằng cách gọi đây là phiên bản Harry Potter và căn phòng thiếu tương phản, nhại theo tên một phần truyện nổi tiếng. Một số ý kiến khác so sánh hình ảnh của HBO với quảng cáo truyền hình hoặc tiểu phẩm hài vì cảm thấy các góc máy và cách dàn dựng chưa đủ sức thuyết phục.

Theo Euronews, nhiều người xem còn đặt câu hỏi tại sao một dự án được đầu tư lớn lại mang đến hình ảnh thiếu điểm nhấn như vậy. Những phản ứng này cho thấy áp lực đáng kể mà HBO đang đối mặt khi quyết định đưa thương hiệu phù thủy nổi tiếng trở lại màn ảnh bằng một dàn diễn viên hoàn toàn mới.

Loạt phim Harry Potter của HBO đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về cách thiết kế bối cảnh và xử lý ánh sáng. Ảnh: HBO.

Đáng chú ý, sự so sánh với Harry Potter và Hòn đá Phù thủy năm 2001 xuất hiện liên tục trong các cuộc thảo luận. Bộ phim do Christopher Columbus đạo diễn từng gây ấn tượng với Đại sảnh đường ngập ánh nến, những dãy bàn dài và không khí trang trọng nhưng vẫn đầy cảm giác khám phá.

Trong khi đó, phiên bản truyền hình mới hướng đến phong cách hình ảnh có phần tiết chế hơn. Chính khác biệt này khiến một số người hâm mộ lo ngại rằng Hogwarts đang đánh mất nét đặc trưng từng giúp thế giới Harry Potter trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu.

Dù vậy, những nhận xét hiện tại mới chỉ dựa trên một đoạn phim ngắn. Chưa thể kết luận toàn bộ loạt phim sẽ duy trì phong cách hình ảnh tương tự hoặc thiếu những phân cảnh phép thuật ấn tượng. HBO vẫn còn cơ hội thay đổi cảm nhận của công chúng khi các tập phim chính thức được phát hành.

Phiên bản truyền hình Harry Potter được kỳ vọng tái hiện thế giới phép thuật với nhiều tình tiết từ nguyên tác chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Ảnh: HBO.

Bên cạnh tranh luận về hình ảnh, dàn diễn viên mới cũng nhận được sự quan tâm. Dominic McLaughlin đảm nhận vai Harry Potter, Alastair Stout hóa thân thành Ron Weasley và Arabella Stanton vào vai Hermione Granger. Đây là ba gương mặt kế nhiệm những nhân vật từng gắn liền với Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson.

Dự án còn quy tụ John Lithgow trong vai Albus Dumbledore, Janet McTeer đảm nhận Minerva McGonagall, Paapa Essiedu vào vai Severus Snape và Nick Frost hóa thân thành Rubeus Hagrid. Việc thay thế dàn diễn viên quen thuộc sau hơn hai thập kỷ cũng tạo ra không ít kỳ vọng lẫn áp lực.

Mùa đầu tiên dự kiến chuyển thể nội dung Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, mở đầu kế hoạch đưa toàn bộ bảy cuốn tiểu thuyết của J.K. Rowling lên màn ảnh nhỏ. Khác với loạt phim điện ảnh trước đây, phiên bản truyền hình có thời lượng dài hơn để khai thác các tình tiết và nhân vật từng bị lược bỏ.

Phiên bản truyền hình có thời lượng dài hơn để khai thác các tình tiết và nhân vật từng bị lược bỏ. Ảnh: HBO.

Theo lịch được truyền thông quốc tế đưa tin, Harry Potter dự kiến ra mắt trên HBO Max ngày 25/12/2026. Khi thời điểm phát sóng đang đến gần, tranh luận về Hogwarts cho thấy một thách thức lớn của dự án không chỉ nằm ở việc kể lại câu chuyện quen thuộc, mà còn ở khả năng tái hiện cảm giác kỳ diệu từng chinh phục nhiều thế hệ khán giả.