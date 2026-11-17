Loạt phim truyền hình Harry Potter, được HBO chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn J.K. Rowling, đang vấp phải nhiều phản ứng trái chiều sau khi nhà đài công bố đoạn video dài 90 giây, hé lộ cảnh đại tiệc tại trường Hogwarts. Theo The Independent, những hình ảnh mới khiến không ít khán giả thất vọng, thậm chí đặt câu hỏi về chất lượng của phiên bản làm lại.

Đoạn phim tái hiện bữa tiệc khai giảng tại Đại Sảnh Đường. Trong tiếng reo hò của các học sinh, hiệu trưởng Albus Dumbledore (John Lithgow) xuất hiện và dùng phép thuật biến những chiếc bàn trống thành bữa tiệc thịnh soạn. Harry Potter (Dominic McLaughlin) cùng Ron Weasley (Alastair Stout) hào hứng thưởng thức đồ ăn. Cảnh quay còn giới thiệu cuộc trò chuyện giữa Dumbledore và giáo sư Minerva McGonagall (Janet McTeer) về Harry.

Tuy nhiên, thay vì tạo được sự phấn khích, nhiều khán giả cho rằng phiên bản mới thiếu sức sống, chưa tái hiện được bầu không khí kỳ ảo từng làm nên thành công của thương hiệu. Một người xem nhận xét các nhân vật trông như đang hóa trang, còn bối cảnh quá tối tăm, thiếu cảm giác phép thuật. Tài khoản khác thẳng thắn chê bai hình ảnh phẳng, thiếu độ tương phản và không tạo được sự hấp dẫn về thị giác.

Đáng chú ý, nhiều người còn so sánh hình ảnh trong đoạn phim với những sản phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Họ cho rằng các cảnh quay thiếu tự nhiên, khiến tác phẩm trông giống video quảng cáo hơn là một bộ phim giả tưởng.

Cảnh đại tiệc tại Hogwarts trong phiên bản Harry Potter mới gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả.

"Có điều gì đó ở đoạn phim này khiến tôi liên tưởng mạnh mẽ đến AI. Sự tương đồng kỳ lạ với bản gốc, bố cục và cách dựng phim quá an toàn, ánh sáng cố tạo cảm giác chân thực, cùng kỹ xảo và chuyển động thiếu sức sống", một khán giả bình luận.

Một số ý kiến còn đặt phiên bản mới lên bàn cân với loạt phim điện ảnh từng ra mắt cách đây hơn hai thập kỷ. Khán giả nhận xét dù được sản xuất với công nghệ hiện đại, những cảnh quay của HBO vẫn kém ấn tượng hơn tác phẩm năm 2001.

"Tôi thực sự gặp vấn đề với phong cách hình ảnh và cách xây dựng nhân vật của loạt phim Harry Potter. HBO đang gặp khó khăn tài chính hay sao mà bộ phim trông như một sản phẩm kinh phí thấp vậy. Bằng cách nào đó, kỹ xảo CGI trong bộ phim năm 2001 còn đẹp hơn nhiều so với những gì chúng ta đang thấy", một tài khoản viết trên X.

Một số người hâm mộ thậm chí tuyên bố sẽ tẩy chay loạt phim vì thất vọng với những hình ảnh được giới thiệu. Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng chỉ trích, vẫn có không ít khán giả bày tỏ sự hào hứng. Họ kỳ vọng phiên bản truyền hình sẽ mang đến cách tiếp cận mới mẻ.

Đây cũng không phải lần đầu dự án vướng tranh cãi. Kể từ khi HBO công bố kế hoạch chuyển thể vào năm 2023, loạt phim liên tục đối mặt với những lời kêu gọi tẩy chay liên quan đến quan điểm của nhà văn J.K. Rowling về quyền của người chuyển giới. Rowling hiện giữ vai trò nhà sản xuất điều hành dự án.

Harry Potter and the Philosopher's Stone là mùa đầu tiên trong dự án chuyển thể bộ tiểu thuyết nổi tiếng của J.K. Rowling thành phim truyền hình. Tác phẩm gồm 8 tập và dự kiến ra mắt trên HBO Max vào ngày 25/12.