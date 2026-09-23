Harry Potter bản truyền hình: Ba nhân vật khác biệt hoàn toàn so với bản điện ảnh

Hermione Granger

Trong bộ truyện Harry Potter, Hermione Granger là thành viên nữ duy nhất của bộ ba phù thủy, luôn đồng hành cùng Harry và Ron. Hermione thông minh, từng được khen là “phù thủy xuất sắc nhất thế hệ mình”. So với Harry và Ron, Hermione có xuất thân đặc biệt khi bố và mẹ cô đều chỉ là người bình thường.

Hermione Granger của Emma Watson.

Trong Harry Potter bản điện ảnh, nhân vật Hermione do Emma Watson đảm nhận. Khi bản truyền hình khởi động, nhân vật này thuộc về Arabella Stanton. Được biết, Arabella Stanton cũng là người lồng tiếng cho Hermione trong Harry Potter phiên bản sách nói. Phần lồng tiếng của cô bé được fan sách khen ngợi rất nhiều.

Có thể thấy khi đặt Hermione của Emma Watson và Hermione của Arabella Stanton lên bàn cân, hai Hermione này khác biệt nhau rất rõ. Hermione của Emma Watson xinh xắn, dễ thương, ngoại hình nổi bật; còn Hermione của Arabella Stanton trông “mọt sách” hơn.

Hermione Granger của Arabella Stanton.

Những ai đã quen với Hermione của Emma Watson có thể cảm thấy thất vọng với Hermione của Arabella Stanton, nhưng các độc giả quen thuộc với bộ sách Harry Potter lại cảm thấy có một sự hào hứng nhất định với Hermione mới.

Trên các diễn đàn, phần lớn các ý kiến đều nhận xét rằng tuy không có ngoại hình xinh xắn như Emma Watson nhưng Arabella Stanton lại “rất Hermione”, bởi trong truyện Hermione chưa bao giờ được miêu tả là xinh đẹp nổi bật.

Phải đến tập truyện thứ 4 Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa, Hermione mới có khoảnh khắc lột xác về ngoại hình, nhưng cũng chưa đủ để so sánh với những nhân vật nữ nổi tiếng được miêu tả xinh đẹp trong sách như Cho Chang, Fleur Delacour, Ginny Weasley… Trong khi đó, rõ ràng Hermione của Emma Watson xinh nhất nhì dàn nhân vật nữ của Harry Potter bản điện ảnh.

Arabella Stanton trong trailer của Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy.

Không có ngoại hình quá lung linh, nhưng Hermione của Arabella có đôi mắt sáng, phản chiếu sự thông minh và dũng cảm của nhân vật. Cách cô bé đọc thoại và vung đũa phép trong trailer đã công bố của Harry Potter bản truyền hình cũng được khen là “rất Hermione”.

Draco Malfoy

Trong bảy tập truyện Harry Potter, Draco Malfoy được coi là “kẻ thù nhỏ” của Harry Potter trong những năm cậu bé phù thủy học ở trường Hogwarts. Ban đầu, Draco xuất hiện với vẻ ngạo mạn, hống hách khi xuất thân gia thế và có người bố quyền lực. Ở những tập truyện cuối của bộ truyện, nhân vật này có những biến chuyển tâm lý phức tạp, cho đến nay vẫn thường được nhiều độc giả đem ra phân tích, bàn luận.

Draco của bản điện ảnh do Tom Felton thể hiện. Ở Harry Potter bản truyền hình, nhân vật này do Lox Pratt đảm nhận.

Draco Malfoy của Tom Felton.

Dù cùng có ngoại hình nổi bật, nhưng khí chất của Tom Felton và Lox Pratt trong vai Draco lại rất khác nhau. Nhiều ý kiến nhận xét rằng Draco của Tom Felton kiêu ngạo, hống hách, nhưng lại mang cảm giác của một “cậu ấm” được nuông chiều có phần nhõng nhẽo. Diễn xuất của Tom Felton khiến Draco không mang đến cảm giác quá đáng ghét, thậm chí còn có phần đáng yêu lúc nhân vật còn nhỏ.

Draco Malfoy của Lox Pratt.

Thế nhưng ngay từ hình ảnh đầu tiên và trailer của Harry Potter bản truyền hình mùa đầu tiên - Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy, Draco của Lox Pratt đã mang đến cảm giác đầy “áp đảo”. Với chiều cao vượt trội so với chúng bạn đồng trang lứa, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo, Draco của Lox Pratt mang đến cảm giác “thượng đẳng”, rằng những người khác chỉ xứng ở dưới gót giày của cậu.

Nhiều người còn nói vui rằng, cùng là lời thoại nhắc đến bố, nhưng Draco của Tom Felton giống một chú “hổ giấy” gặp chuyện thì về mè nheo với bố, còn Draco của Lox Pratt khi nhắc đến bố là nhắc đến gấp đôi sự trừng phạt cho kẻ dám làm cậu phật ý.

Severus Snape

Trong dàn diễn viên đã công bố của Harry Potter bản truyền hình, chắc chắn Paapa Essiedu là diễn viên vướng tranh cãi nhiều nhất. Các tranh cãi đã nổ ra từ khi chỉ mới có tin đồn anh sẽ diễn, cho đến lúc chính thức xác nhận và phim tung ra trailer. Mọi thứ chỉ ngày càng ồn ào hơn chứ không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Paapa Essiedu thủ vai Severus Snape - bậc thầy Độc dược ở trường Hogwarts. Nhân vật này trong Harry Potter bản điện ảnh do cố diễn viên Alan Rickman đảm nhận.

Severus Snape của Alan Rickman.

Sở dĩ tranh cãi trở nên lớn đến vậy là vì Severus Snape là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong toàn bộ bộ truyện Harry Potter. Nhân vật này có câu chuyện riêng, có chiều sâu tâm lý phức tạp, vừa khiến người ta ghét, vừa khiến người ta thương. Thêm nữa, cố diễn viên Alan Rickman đã thể hiện rất xuất sắc nhân vật này trong bản điện ảnh, khiến bất kỳ ai đảm nhận vai này sau ông đều không tránh khỏi áp lực lớn.

Harry Potter bản truyền hình còn chưa lên sóng nên chưa thể nói được diễn xuất của Paapa Essiedu như thế nào, có hợp vai Snape không, nhưng trước mắt, ngoại hình của anh đã bị chê tơi bời. Paapa Essiedu bị nhiều fan Harry Potter - cả fan truyện lẫn fan phim điện ảnh - chê không hợp vai Snape từ màu da đến kiểu tóc, đến khí chất tỏa ra. Snape của anh không có vẻ ngoài u ám, cay nghiệt; mà lại có phần cộc cằn, dữ dằn.

Harry Potter bản truyền hình mùa đầu tiên mang tên Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy sẽ lên sóng tập đầu tiên vào dịp Giáng sinh 25/12/2026.