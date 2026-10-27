Harry Kane xúc động sau khi giành Quả bóng vàng 2026

Harry Kane gần như không thể diễn tả thành lời sau khi giành Quả bóng vàng 2026, nhưng trong khoảnh khắc lịch sử tại London, tiền đạo người Anh đặc biệt nhắc đến Tottenham, Bayern Munich, đội tuyển Anh và những người hâm mộ đã đồng hành cùng anh.

“Tôi gần như không nói nên lời. Được đứng ở London khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn rất nhiều”, Kane chia sẻ sau khi nhận Quả bóng vàng. Tiền đạo Bayern Munich cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã bỏ phiếu cho anh, đồng thời thừa nhận cuộc cạnh tranh năm nay rất khốc liệt khi quy tụ nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Tiền đạo Harry Kane đã trải lòng sau khi giành Quả bóng vàng 2026, trong đó có nói đến Tottenham. Ảnh: Reuters

Điều đáng chú ý trong bài phát biểu của Kane là anh không quên Tottenham, CLB đã đào tạo và trao cho anh cơ hội bước lên sân khấu bóng đá đỉnh cao. “Tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có Tottenham. Những sự hướng dẫn, những HLV và tất cả những gì CLB đã dành cho tôi đã giúp tôi sống với giấc mơ của mình”, Kane nói.

Đó là lời cảm ơn mang nhiều ý nghĩa với Kane. Tottenham không phải nơi giúp anh giành những danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp, nhưng lại là nơi biến một cầu thủ trẻ thành tiền đạo hàng đầu thế giới. Những thăng trầm, những thất bại và cả quãng thời gian chưa thể chạm tay vào danh hiệu lớn đã trở thành một phần trong hành trình đưa Kane đến đêm đặc biệt tại London.

Sau đó, Kane hướng lời cảm ơn tới người hâm mộ Bayern Munich, đội tuyển Anh, Tottenham và những người ủng hộ anh trên khắp thế giới. Anh nhắc lại rằng bản thân từng chỉ là một người hâm mộ bóng đá và hiểu cảm giác đặc biệt khi được sống với giấc mơ chơi bóng. Vì thế, mỗi khi có cơ hội đáp lại tình cảm ấy, Kane xem đó là một đặc ân.

Phía sau những lời nói đầy cảm xúc là một mùa giải đủ sức thuyết phục để Kane bước lên vị trí cao nhất. Anh ghi 73 bàn cho CLB và đội tuyển, góp phần giúp Bayern Munich tiếp tục khẳng định vị thế và cùng đội tuyển Anh tạo dấu ấn tại World Cup 2026. Kane vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để trở thành chủ nhân Quả bóng vàng.

Quan trọng hơn, Kane đã chấm dứt 25 năm chờ đợi của bóng đá Anh kể từ Michael Owen năm 2001. Anh cũng trở thành cầu thủ Anh thứ năm trong lịch sử giành giải thưởng danh giá này, sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan và Owen.

Kane từng trải qua rất nhiều năm bị đặt câu hỏi về khả năng giành danh hiệu lớn. Nhưng ở tuổi 33, anh cuối cùng đã có câu trả lời thuyết phục nhất. Quả bóng vàng không chỉ là phần thưởng cho 73 bàn thắng, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình dài, trong đó Kane chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.