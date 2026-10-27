Harry Kane vượt mặt Mbappe và Yamal, giành Quả bóng Vàng 2026

Trong buổi lễ trao giải vừa diễn ra tại London, Kane đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ nặng ký trên bục vinh quang là ngôi sao người Pháp Kylian Mbappe (vị trí thứ hai) và thần đồng bóng đá Tây Ban Nha, Lamine Yamal (vị trí thứ ba).

Khoảnh khắc nâng cao danh hiệu cá nhân danh giá nhất hành tinh không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho cá nhân Kane mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với bóng đá xứ sở sương mù. Bởi lẽ, Harry Kane đã trở thành cầu thủ người Anh thứ 5 trong lịch sử giành được Quả bóng Vàng, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài tròn một phần tư thế kỷ của nền bóng đá này kể từ khi Michael Owen được xướng tên vào năm 2001.

Với chiến tích vừa qua, Kane chính thức đứng chung hàng ngũ với những tượng đài bất tử của bóng đá Anh gồm Sir Stanley Matthews (1956), Sir Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) và Michael Owen (2001).

Kane đã trải qua một năm thi đấu phi thường

Chiến thắng của chân sút sinh năm 1993 tại lễ trao giải năm nay được xây dựng trên nền tảng của một phong độ ổn định đến khó tin cùng khả năng dứt điểm sắc bén hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Mùa giải 2025/26 chứng kiến tiền đạo của Bayern Munich xô đổ hàng loạt kỷ lục với những thống kê phi thường: 61 bàn thắng cùng 7 đường kiến tạo chỉ sau 51 trận trên mọi đấu trường cấp CLB.

Sự bùng nổ dữ dội ấy đã giúp Kane thâu tóm danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga với 36 bàn thắng, đồng thời xếp thứ hai trong danh sách Vua phá lưới Champions League với 14 lần xé lưới đối phương. Thành tích ghi bàn hủy diệt xuyên suốt cả mùa giải cũng mang về cho anh danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu đầy thuyết phục.

Khi trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia, anh tiếp tục thể hiện bản lĩnh đầu tàu với 11 pha lập công và 3 lần dọn cỗ cho đồng đội. Những đóng góp của Kane đưa Anh đến vị trí thứ 3 ở World Cup 2026, tốt nhất sau 60 năm.

Từ một tiền đạo từng bị hoài nghi vì cái dớp không danh hiệu thời còn thi đấu tại Tottenham, Kane đã thực hiện một cú bứt phá ngoạn mục khi chuyển sang Đức thi đấu. Quả bóng Vàng 2026 chính là sự công nhận tối thượng cho sự kiên trì, bản lĩnh và đẳng cấp thượng thừa của một trong những trung phong toàn diện nhất mà bóng đá thế giới từng sản sinh.

Top 10 Quả Bóng Vàng nam 2026

1. Harry Kane (Bayern Munich, Anh)

2. Kylian Mbappe (Real Madrid, Pháp)

3. Lamine Yamal (Barca, Tây Ban Nha)

4. Rodri (Barca, Tây Ban Nha)

5. Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)

6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)

7. Ousmane Dembele (PSG, Pháp)

8. Erling Haaland (Man City, Na Uy)

9. Michael Olise (Bayern Munich, Pháp)

10. Fabian Ruiz (PSG, Tây Ban Nha)