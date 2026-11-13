Harry Kane viết lịch sử, tuyển Anh nhọc nhằn hạ Croatia để vào tứ kết Nations League

Trận đấu với Croatia đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp Harry Kane. Với lần ra sân thứ 126 cho đội tuyển Anh, tiền đạo 33 tuổi chính thức vượt qua huyền thoại Peter Shilton (125 trận), trở thành cầu thủ có số lần khoác áo Tam sư nhiều nhất lịch sử. Và trong một đêm mà mọi ánh mắt đều hướng về mình, Kane tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

Một banner khổng lồ vinh danh Kane tại sân Wembley.

Trước giờ bóng lăn, Wembley dành cho thủ quân đội tuyển Anh những nghi thức vinh danh trang trọng. Kane xuất hiện cùng bốn người con, trước khi nhận những món quà kỷ niệm từ Peter Shilton, Luka Modric và Hoàng tử William. Anh cũng có dịp nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một trong những mùa giải thành công nhất sự nghiệp của tiền đạo Bayern Munich.

Tuy nhiên, khi trận đấu bắt đầu, tuyển Anh không duy trì được bầu không khí hưng phấn từ những màn tôn vinh trước đó. Croatia nhập cuộc với sự thận trọng, trong khi đội chủ nhà thiếu tốc độ và những pha phối hợp đủ sắc bén để tạo ra sức ép liên tục.

Dù vậy, Kane vẫn biết cách tạo khác biệt. Phút 24, đội trưởng tuyển Anh lùi sâu nhận bóng rồi tung đường chuyền chéo sân tinh tế cho Jude Bellingham bên cánh phải. Tiền vệ Real Madrid lập tức thực hiện pha căng ngang vào trong. Josko Gvardiol xử lý lúng túng, tạo điều kiện để Morgan Rogers tiếp cận và đưa bóng vào lưới ở cự ly gần, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bàn thắng giúp tuyển Anh kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng không đồng nghĩa họ hoàn toàn áp đảo đối thủ. Những pha lên bóng của Tam sư thiếu sự đột biến, còn hàng phòng ngự đôi lúc để lộ khoảng trống đáng lo ngại. Sang hiệp hai, Kane từng có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng bị chính đồng đội tại Bayern Munich, Josip Stanisic, ngăn cản bằng một pha chắn bóng kịp thời.

Sự thiếu tập trung của tuyển Anh cuối cùng phải trả giá. Phút 59, từ một tình huống phạt góc của Croatia, Jarell Quansah thực hiện pha đánh đầu chuyền về thiếu quan sát, tạo điều kiện để Petar Sucic băng vào chạm bóng, đánh bại Jordan Pickford và gỡ hòa 1-1. Đây là sai lầm đáng trách của trung vệ người Anh, đặc biệt trong bối cảnh đội chủ nhà đang nắm lợi thế.

Tình huống Sucic (số 11) ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Croatia.

May mắn cho Quansah, anh không phải chờ đợi quá lâu để có cơ hội chuộc lỗi. Trong một tình huống phạt góc của tuyển Anh, trung vệ này bị Ivan Smolcic kéo áo trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Morten Krogh quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền ở phút 63.

Trên chấm 11m một phút sau đó, Kane thực hiện cú sút quen thuộc với nhịp chạy đà chững lại trước khi đưa bóng vào giữa khung thành, đánh lừa thủ môn Dominik Livakovic. Bàn thắng thứ 92 cho đội tuyển quốc gia không chỉ giúp Anh tái lập thế dẫn trước mà còn khép lại một đêm đáng nhớ với người đội trưởng.

Trong những phút cuối, Croatia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội đáng kể nhất đến ở phút 82, khi Nikola Vlasic có khoảng trống trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc. Tuyển Anh cũng từng đưa bóng vào lưới đối phương nhờ công James Garner, song bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của Bellingham.

Kane thực hiện thành công quả penalty ấn định thắng lợi 2-1 cho đội tuyển Anh.

Chiến thắng 2-1 giúp tuyển Anh chính thức giành vé vào tứ kết Nations League, đồng thời duy trì cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng 3 League A. Tuy nhiên, thử thách tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều khi thầy trò Tuchel phải làm khách trên sân của Tây Ban Nha ngày 15/11. Nhà đương kim vô địch thế giới đang dẫn đầu bảng và toàn thắng sau 5 lượt trận. Muốn giành ngôi đầu, tuyển Anh cần một chiến thắng tại Madrid, đồng thời phải cải thiện đáng kể khả năng tổ chức lối chơi và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Wembley đã có một đêm để tôn vinh Kane, nhưng màn trình diễn trước Croatia cũng là lời nhắc nhở rằng tuyển Anh không thể chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc tỏa sáng của người đội trưởng nếu muốn chinh phục Nations League.