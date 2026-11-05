Harry Kane trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Bayern Munich

Harry Kane vừa đạt được cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi ký hợp đồng mới với Bayern Munich, chỉ hơn một tuần sau khi giành Quả bóng vàng.

Tiền đạo người Anh vượt qua Kylian Mbappe và Lamine Yamal để giành danh hiệu cá nhân danh giá nhất của bóng đá thế giới, nhờ mùa giải thi đấu bùng nổ trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia.

Trong mùa giải vừa qua, Kane ghi tổng cộng 73 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Bayern Munich và đội tuyển Anh.

Đáng chú ý, chân sút 33 tuổi đóng góp 61 bàn cho đội bóng Đức, góp công lớn giúp Bayern giành cú ăn ba quốc nội.

Phong độ xuất sắc này là một trong những lý do khiến ban lãnh đạo Bayern quyết định trao cho anh bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ đặc biệt hấp dẫn.

Harry Kane đã giành Quả bóng vàng năm nay sau một mùa giải xuất sắc cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Nguồn: AFP

Theo thỏa thuận mới, Kane sẽ gắn bó với Bayern Munich thêm ba năm, đến tháng 6/2029. Đây được xem là sự khẳng định cho vị trí quan trọng của tiền đạo người Anh trong kế hoạch dài hạn của đội bóng xứ Bavaria.

Chia sẻ sau khi gia hạn hợp đồng, đội trưởng tuyển Anh bày tỏ niềm vui khi tiếp tục gắn bó với Bayern Munich. Kane cho biết: “Tôi cảm thấy như đang ở nhà tại FC Bayern. Tôi yêu câu lạc bộ, người hâm mộ và thành phố Munich.

Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời và một huấn luyện viên xuất sắc là Vincent Kompany. Tôi rất tự hào khi được là một phần của câu lạc bộ này.

Cả gia đình tôi đều rất hạnh phúc ở đây. Tôi thực sự muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng. Giờ đây, tôi hướng tới tương lai và mong muốn giành thêm nhiều danh hiệu cùng câu lạc bộ tuyệt vời này”.

Bayern Munich đã trao cho tiền đạo người Anh một hợp đồng mới với mức lương hậu hĩnh. Nguồn: FC BAYERN

Theo những thông tin được công bố, hợp đồng mới của Kane có giá trị lên tới 20,858 triệu bảng mỗi năm, tương đương khoảng 401.115 bảng mỗi tuần, chưa tính các khoản thưởng.

Theo The Athletic, Kane sẽ nhận mức đãi ngộ cao nhất trong lịch sử CLB, đồng thời trở thành những cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Âu.

Việc gia hạn hợp đồng không chỉ cho thấy sự tin tưởng của Bayern Munich dành cho Kane mà còn thể hiện quyết tâm duy trì sức mạnh đội hình trong những mùa giải tới. Với phong độ ghi bàn ấn tượng và vai trò thủ lĩnh trên hàng công, tiền đạo người Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp đội bóng Đức chinh phục thêm nhiều danh hiệu.

Nguồn ảnh: FC BAYERN

Trận đấu đầu tiên của Kane sau khi ký hợp đồng mới dự kiến là chuyến làm khách trên sân Mainz vào thứ Bảy, trong khuôn khổ Bundesliga.