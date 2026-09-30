Harry Kane tỏa sáng, tuyển Anh thắng nhẹ nhàng CH Czech

Chịu sức ép phải giành chiến thắng, Anh nhập cuộc với quyết tâm cao nhưng chưa thể tạo ra thế trận áp đảo. Hàng phòng ngự "Tam sư" tiếp tục bộc lộ những khoảng trống, giúp CH Czech có cơ hội tổ chức các tình huống lên bóng nguy hiểm. Lukas Cerv và Pavel Sulc đều khiến khung thành đội khách phải đối mặt với những thời điểm sóng gió.

Anthony Gordon bật cao đánh đầu hiểm hóc ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Anh.

Ở chiều ngược lại, Anh dần cải thiện khả năng kiểm soát và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Morgan Rogers tiến gần bàn mở tỷ số với cú dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc. Elliot Anderson và Bukayo Saka cũng thử vận may nhưng đều không thể đánh bại hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Pavel Sulc có pha vào bóng nguy hiểm với Anderson. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR đã thay đổi quyết định và truất quyền thi đấu của cầu thủ CH Czech. Lợi thế hơn người giúp Anh dễ dàng triển khai thế trận tấn công trong phần còn lại.

Ngay đầu hiệp hai, "Tam sư" nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế. Chỉ 1 phút 8 giây sau khi trận đấu trở lại, Trent Alexander-Arnold thực hiện đường tạt thuận lợi để Anthony Gordon bật cao đánh đầu chính xác, đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng giúp Anh thi đấu thanh thoát hơn, trong khi CH Czech gặp nhiều khó khăn khi phải chơi thiếu người. Sức ép liên tục của đội khách sau đó được chuyển hóa thành bàn thắng thứ hai. Từ tình huống bóng bật ra trong vòng cấm, Harry Kane nhanh chóng chớp thời cơ dứt điểm, nhân đôi cách biệt cho "Tam sư".

Harry Kane chớp thời cơ trong vòng cấm, dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt và giúp tuyển Anh củng cố lợi thế trước CH Séc.

CH Czech nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút còn lại nhưng không thể tạo nên khác biệt. Anh chủ động kiểm soát nhịp độ, bảo toàn lợi thế để khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp thầy trò HLV Thomas Tuchel giành 3 điểm đầu tiên tại Nations League 2026-2027, đồng thời lấy lại tinh thần sau trận thua Tây Ban Nha ở lượt đấu mở màn.

Đội hình xuất phát: CH Czech: Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama, Sadilek, Cerv, Radosta, Sulc, Karabec, Hlozek. Anh: Trafford, Arnold, Chalobah, Guehi, Hall, Anderson, Lewis Skelly, Saka, Rogers, Gordon, Kane. Chung cuộc: CH Czech 0-2 Anh.