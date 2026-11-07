Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich giữ ngôi đầu bảng

Bayern Munich bước vào chuyến làm khách trước Mainz với quyết tâm giành trọn ba điểm. Đội bóng của HLV Vincent Kompany nhanh chóng áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Phút 14, Harry Kane ghi dấu ấn bằng đường kiến tạo thuận lợi để Joshua Kimmich dứt điểm mở tỷ số cho Bayern Munich.

Harry Kane lập cú đúp kiến tạo - Ảnh: FCBM

Bị dẫn bàn, Mainz nỗ lực tổ chức phản công. Phút 40, Lee Jae-sung đưa bóng vào lưới đội khách nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR can thiệp.

Sang hiệp hai, "Hùm xám" xứ Bavaria tiếp tục duy trì sức ép. Phút 57, Kane một lần nữa đóng vai trò kiến tạo, tạo điều kiện để tài năng trẻ Lennart Karl ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Dẫn trước hai bàn, các vị khách chủ động kiểm soát thế trận nhưng vẫn phải đối mặt với những tình huống phản công của Mainz.

Đến phút 90+3, Phillip Tietz tận dụng đường chuyền của Benedict Hollerbach để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng.

Bayern Munich giữ ngôi đầu bảng, với 21 điểm bằng với Dortmund nhưng dẫn đầu nhờ hiệu số tốt hơn - Ảnh: FCBM

Chung cuộc, Bayern giành chiến thắng 2-1. Đáng chú ý, đội khách kiểm soát bóng 69%, tung ra chín cú sút trúng đích, trong khi Mainz chỉ có một lần dứt điểm trúng mục tiêu.

Dù không trực tiếp ghi bàn, Harry Kane vẫn trở thành điểm sáng với hai đường kiến tạo, góp công lớn giúp Bayern giữ ngôi đầu bảng Bundesliga.