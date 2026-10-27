Harry Kane thắng giải tiền đạo hay nhất năm

Harry Kane tiếp tục có thêm một dấu ấn lớn trong năm 2026 khi tiền đạo của Bayern Munich giành giải Gerd Muller dành cho chân sút nam xuất sắc nhất năm. Ở hạng mục nữ, Charlyn Corral của Pachuca được vinh danh sau một năm thi đấu bùng nổ.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho một năm mà tiền đạo người Anh duy trì hiệu suất ghi bàn ở mức đặc biệt cao. Kane ghi tổng cộng 73 bàn cho CLB và đội tuyển, con số chỉ đứng sau mùa giải lịch sử với 82 bàn của Lionel Messi năm 2011/12, theo thống kê được Guardian dẫn lại.

Harry Kane giành giải Gerd Muller sau mùa giải bùng nổ với 73 bàn thắng cho CLB và đội tuyển. Ảnh: Reuters

Không chỉ ghi bàn, Kane còn cùng Bayern Munich giành chức vô địch Bundesliga. Sau nhiều năm liên tục phải chờ đợi danh hiệu tập thể, tiền đạo người Anh đang có một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp khi vừa duy trì khả năng săn bàn, vừa đóng vai trò trung tâm trong hành trình chinh phục danh hiệu của đội bóng Đức.

Giải thưởng Gerd Muller vì thế là sự ghi nhận cho một mùa giải mà Kane cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. 73 bàn thắng không chỉ là một thống kê đẹp mà còn phản ánh khả năng duy trì đẳng cấp của một tiền đạo đã bước sang giai đoạn trưởng thành nhất trong sự nghiệp.

Ở hạng mục nữ, Charlyn Corral cũng có một năm nổi bật. Tiền đạo người Mexico lập kỷ lục với 22 bàn trong giai đoạn vòng bảng Apertura 2025 của giải vô địch nữ Mexico, đồng thời ghi 13 bàn cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại. Theo IFFHS, Corral ghi tổng cộng 57 bàn trong năm 2025, nhiều nhất thế giới.

Khi nhận giải, Corral xúc động chia sẻ: “Khi bạn làm mọi việc bằng sự chân thành và cả trái tim, mọi nỗ lực đều xứng đáng”. Phần thưởng dành cho Corral cho thấy cuộc đua của những chân sút nữ hàng đầu ngày càng được đánh giá dựa trên hiệu suất ghi bàn ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển.

Đáng chú ý, giải Gerd Muller năm nay còn được trao trong một đêm mà bóng đá Tây Ban Nha đang tạo ra sự thống trị mạnh mẽ ở nhiều hạng mục chuyên môn khác. Kane vì thế trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất phá vỡ chuỗi chiến thắng của các đại diện Tây Ban Nha tại gala Quả bóng vàng 2026.

Với 73 bàn thắng và chức vô địch Bundesliga, Kane có đủ cơ sở để xem giải Gerd Muller là phần thưởng quan trọng trong một năm đặc biệt. Nhưng tham vọng lớn nhất của tiền đạo người Anh chắc chắn chưa dừng lại ở đó, bởi tâm điểm cuối cùng của đêm Quả bóng vàng vẫn nằm ở cuộc đua dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới.