Harry Kane sút hỏng phạt đền, Anh thua ngược Tây Ban Nha

Màn so tài trên thánh địa Wembley chứng kiến 'Tam Sư' đã có lúc đứng trước cơ hội quật ngã nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng rồi lại 'cầm vàng để vàng rơi'. Từ người đưa tuyển Anh vượt lên, Harry Kane cuối cùng lại trở thành nhân vật gắn với bước ngoặt khiến thế trận đảo chiều.

Trận đấu khởi đầu theo cách không thể tệ hơn với đội chủ nhà khi tiền đạo Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút 2. Nhưng thay vì vỡ trận sau 'gáo nước lạnh', đoàn quân của HLV Thomas Tuchel từng bước giành lại thế chủ động.

Lamine Yamal ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha sau sai lầm của Marc Guehi. Ảnh: Getty.

Tiền đạo Anthony Gordon đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 36, trước khi Kane ghi bàn chỉ 4 phút sau đó. Từ chỗ bị dẫn bàn quá sớm, tuyển Anh bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-1 và quyền tự quyết trong tay.

Cơ hội để chủ nhà tạo khoảng cách an toàn xuất hiện ở phút 54 khi được hưởng phạt đền. Thủ quân Kane bước lên chấm 11m nhưng đá hỏng, bỏ lỡ thời cơ nâng tỷ số lên 3-1 và đẩy Tây Ban Nha vào thế chân tường.

Tiền đạo Harry Kane ghi bàn giúp tuyển Anh dẫn 2-1, nhưng sau đó bỏ lỡ quả phạt đền có thể tạo bước ngoặt lớn cho trận đấu. Ảnh: Getty.

Quả phạt đền hỏng ăn nhanh chóng trở thành ranh giới giữa 2 nửa của trận đấu. Chỉ 6 phút sau, tiền vệ Alex Baena tận dụng đường kiến tạo của Dani Olmo để gỡ hòa 2-2, đưa nhà vô địch thế giới trở lại cuộc chơi.

Khi lợi thế không còn, những vấn đề ở hàng thủ tuyển Anh bắt đầu lộ rõ. Trung vệ Marc Guehi có tình huống mất bóng nguy hiểm, trước khi tiền đạo Mikel Oyarzabal ghi bàn ở phút 74, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 cho Tây Ban Nha.

Cái tên Oyarzabal càng khiến thất bại của người Anh thêm cay đắng. Hơn 2 năm trước, chính tiền đạo này ghi bàn phút 86 giúp Tây Ban Nha thắng 2-1 trong trận chung kết EURO 2024. Từ Berlin tới Wembley, anh một lần nữa trở thành người tung đòn quyết định vào 'Tam Sư'.

Tiền đạo Mikel Oyarzabal một lần nữa gieo sầu cho tuyển Anh khi ghi bàn quyết định, giúp Tây Ban Nha ngược dòng thắng 3-2 tại Wembley. Ảnh: Alamy.

Thất bại càng đáng tiếc bởi tuyển Anh không lép vế trước đối thủ vừa đăng quang World Cup 2026. Gordon, Jude Bellingham hay Elliot Anderson giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều pha chuyển trạng thái sắc nét, nhưng quả phạt đền bị bỏ lỡ cùng những sai sót ở tuyến dưới đã khiến lợi thế 2-1 lần lượt tuột khỏi tay.

Đó cũng là dư vị lớn nhất mà trận đấu để lại cho HLV Tuchel. Tuyển Anh đủ sức kéo một đối thủ mạnh như Tây Ban Nha vào thế rượt đuổi, nhưng lại thiếu sự lạnh lùng ở thời điểm có thể kết liễu trận đấu và sự chắc chắn cần thiết khi phải bảo vệ thành quả.

Kết quả khiến tuyển Anh trắng tay ngay lượt mở màn bảng A3. Tây Ban Nha tạm dẫn đầu với 3 điểm, xếp trên Croatia nhờ ghi nhiều bàn hơn sau khi đội bóng vùng Balkan chỉ thắng Czech 2-1.

Thầy trò HLV Tuchel sẽ làm khách trên sân Czech lúc 1h45 ngày 30/9 (giờ Hà Nội). Sau cú sẩy chân tại Wembley, 3 điểm ở lượt đấu thứ 2 trở thành nhiệm vụ quan trọng nếu 'Tam Sư' không muốn sớm rơi vào thế khó tại Nations League năm nay.